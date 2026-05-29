Carolina Navarro: "No tengo problema con ninguna jugadora, así que están todas en mi punto de mira"

Carolina Navarro, que se retiró hace apenas unos meses como jugadora profesional, ha estado estos días en el Padel World Summit como embajadora de Joma. Pasaras a la hora que pasaras por el stand allí estaba. Además, presentó la nueva colección de palas de la marca española, pero lo más importante es que se anunció que es la nueva seleccionadora española femenina de pádel. Era un rumor a voces que se confirmó por fin y la malagueña lo asume con una gran ilusión a la vez que con muchísima responsabilidad.

Nueva seleccionadora española de pádel. ¿Qué sensaciones tienes?

Muy feliz. Llevar la selección femenina de pádel tanto la absoluta como la de veteranas para mí es una responsabilidad muy grande pero por otro lado una motivación increíble para tratar de ayudar a las chicas en todo lo que pueda.

Carolina Navarro, nueva seleccionadora de España de pádel / Sport.es

No te han dejado descansar.

Ha sido retirarme y ya otra vez. La verdad es que no he podido descansar y muy contenta por ello porque es una de las pocas cosas, si no la única, que me quedaban por hacer en el mundo del pádel y lo afronto con muchísima ilusión y muchísimas ganas.

¿Cómo te imaginas como seleccionadora?

Lo sé desde hace unas semanas y trato de imaginármelo y la verdad es que ya he hecho coaching en otros momentos con más deportistas y jugadoras y soy una entrenadora de hablar mucho las cosas. Creo que va a haber bastante buen rollo en el equipo, que es lo que quiero que pase y sobre todo que tengamos muy buena comunicación entre todas las jugadoras que lo formemos.

¿Te llevas bien con todas las jugadoras? Porque hace cuatro días eran tus rivales.

Me llevo bien con todas ellas, tengo muy buen trato con todas y si ha habido algún problema con alguna siempre se ha hablado. No tengo problema con ninguna así que están todas en mi punto de mira.

Viene un cambio generacional, tendrás que tomar decisiones incómodas con veteranas que quizás se queden fuera y el Mundial está a la vuelta de la esquina. ¿Te provoca dolor de barriga?

Como te he dicho es una responsabilidad y van a ver decisiones que serán buenas para unas, no tan buenas para otras pero tengo que coger ocho jugadoras. Si miramos en el Top 20 hay 16 jugadoras españolas y tengo que escoger ocho, imagínate. Tenemos esa suerte de tener tan buenas jugadoras que tienes que dejar fuera a algunas muy buenas así que veremos como va el transcurso de estos meses y en función de cómo vea a las jugadoras tomaremos la decisión.

Ale Salazar se despide este año. ¿Tiene opciones de estar en el Mundial y así culminar su carrera en una cita tan importante?

Hay cuatro o cinco jugadoras que son fijas y luego hay tres o cuatro puestos que está por ver con muchas jugadoras que pueden entrar y desde luego Ale está entre ellas.

Carol durante una activación de Joma en el Padel World Summit / HELENA TRAVESSET

¿De las fijas o de las otras?

De las otras

¿Cuáles son para ti las fijas?

No te lo voy a decir. Las podéis imaginar, pero…

Está esta joven generación con Martina Calvo, Ale Alonso, Andrea Ustero, Claudia Fernández… que están dando un nivel muy alto y tienen que entrar.

Si, están pegando fuerte, son jugadoras que están muy fuertes, habrá que ver cómo van evolucionando estos dos o tres meses que quedan y luego ver si se va a montar un equipo mezclando experiencia con juventud. Es pronto para hablar de ello pero evidentemente son jugadoras que están en el punto de mira para poder entrar en la selección.

El Mundial llega en pocos meses ¿qué programa tienes para ver a las jugadoras y empezar a decidir los nombres?

Yo voy a ir mirando a todas estas jugadoras, de hecho las llevo mirando desde principio de temporada, pero porque me gusta ver pádel. Sé perfectamente como juega cada una y seguiré mirándolas hasta prácticamente el último momento. Iré a torneos, hablaré con ellas y veré un poco qué jugadoras son las que yo creo que finalmente tienen que estar en la selección.

Carolina Navarro en otro acto con personas con diversidad funcional / Joma

La presión está ahí porque España es campeona del mundo. Itzíar Montes te ha dejado un gran legado, ello te presiona más o te lo tomas como una nueva etapa y tú eres tú e Itzíar es Itzíar.

Más que en Itzíar yo pienso en el equipo. Al final el equipo viene de muchísimas victorias continuadas y saben llevar bien la presión. Creo que nos tenemos que centrar en nosotras y obviamente la presión de ellas es la misma presión que tengo yo porque sus victorias las siento como mías y las derrotas también. La presión va a existir, pero creo que la selección lo ha manejado bastante bien durante todos estos años.

¿Has hablado con Itzíar?

No, pero igual tendría que hacerlo.

Eres seleccionadora con una nueva junta directiva en la Federación Española de Pádel. Has podido hablar con ellos para saber sus objetivos, lo que quieren implementar, novedades, etc.

Justamente estaba hablando con el presidente y el vicepresidente y nos reuniremos la semana que viene para hablar de aquí en adelante como quieren que sea el trabajo para que nosotros también le expliquemos tanto Juanjo (Gutiérrez, seleccionador masculino) como yo y a partir de ahí ya a trabajar.

Supongo que uno de tus trabajos será también potenciar el pádel femenino dentro de la Federación.

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Yo siempre he dicho que estoy a expensas de lo que necesite la federación con respecto al pádel femenino, en realidad de la Federación y la no federación. Sabéis que siempre he apoyado el pádel femenino a muerte y todo lo que pueda apoyar lo voy a hacer.