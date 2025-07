Carolina Navarro: "No me gusta tanto cambio de pareja, ahora no hay palabra"

Carolina Navarro nació hace 49 años. En condiciones normales haría años que estaríamos hablando de una ex jugadora, pero no es el caso. Carol sigue dando guerra en la pista y lo hará hasta final de temporada cuando ha decidido poner punto final a su carrera como jugadora profesional. Colgará la pala en diciembre, pero en Málaga, su ciudad natal, vivió el torneo más emotivo, el que se llevará para siempre en el corazón, fue realmente su despedida porque allí dijo adiós junto a los suyos, sus padres, su familia, sus amigos y todos sus fans.

Fue tanta la emoción que incluso ganó el primer partido y alcanzó los octavos de final del P1 de Málaga. Este jueves llegó el día, el de su último partido en su escenario preferido. Las lágrimas llenaron sus ojos y los de casi toda la grada. Fue un bonito y emotivo adiós.

¿Cuántas noches llevas sin dormir?

¡Uf! Tengo la suerte de que duermo muy bien, pero es cierto que llevo mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza.

¿Qué es lo que más recordarás de este paso por Málaga?

El cariño de la gente. La ovación que me dieron cuando terminé el último partido, y cuando ganamos en primera ronda... Ha sido algo muy fuerte, diferente a cuando ganas un torneo. Había gente hasta llorando, ha sido increíble, y más teniendo a mis padres en primera fila y poder abrazarlos ha sido Increíble.

Creo que al final he construido algo muy bonito, pero sobre todo que no he dejado de ser la persona que he sido siempre, que eso es lo más importante.

¿Cuando miras atrás qué ves?

Es que son tantos años... Como en toda carrera de un deportista han sido momentos buenos, momentos no tan buenos, momentos durísimos con las lesiones, momentos de que te recuperas y lo superas... Ha sido una forma de vida tratando de esforzarme, de ser cada vez mejor, de recuperarme y de tratar de conseguir un montón de cosas que he conseguido así que a la larga todo lo que veo ha sido positivo. Creo que al final he construido algo muy bonito, pero sobre todo que no he dejado de ser la persona que he sido siempre, que eso es lo más importante.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido del pádel durante estos años?

Ha cambiado en todos los sentidos, tanto a nivel deportivo, como a nivel de escenarios donde se juega, a nivel de gradas increíbles, calidad de los torneos... A mí lo que más me ha sorprendido es el boom que ha pegado los últimos dos años. Ha sido el bestial. Hemos empezado a jugar en estadios como Roland Garros, el Foro Itálico, con tantísima gente y escenarios tan emblemáticos... nunca hubiera pensado que iba a ser todo tan rápido. Veníamos con World Padel Tour con un crecimiento constante, y de repente es como un boom increíble.

Ahora mismo el pádel está en todo el mundo y eso me ilusiona porque por fin está creciendo a nivel internacional, que era su punto negro.

¿Lo que más te ha ilusionado?

El crecimiento a nivel internacional que está teniendo. Ir ahora a países que no te hubiera imaginado que el pádel hubiera existido es increíble. La evolución es brutal, vas a Doha, a Egipto, Jakarta, Sudáfrica, Noruega donde se están haciendo torneos, hay pistas... ahora mismo está en todo el mundo y eso me ilusiona porque realmente por fin el pádel está creciendo a nivel internacional, que era realmente el punto negro que tenía.

¿Y lo que más has valorado de tu paso por el pádel?

Como en cualquier deporte, la capacidad que te da de superarte, de no dar nunca nada por perdido, de esforzarte cuando las cosas no van bien, trabajo en equipo, todo son valores que te sirven después para la vida.

Tú fuiste número uno durante nueve años pero era otra época ¿Te dan un poco de envidia las número uno de ahora?

Económicamente es evidente que hubiera ganado mucho más dinero, pero lo que yo he vivido no tiene precio. Haber vivido la evolución del pádel, sus inicios, que pueda contar un montón de vivencias como cuando jugábamos con palas de madera, en pistas de muro... Vivirlo en primera persona no tiene precio. He intentado jugar un poco más para poder vivir el Premier Padel y aunque no ha sido como número uno, por lo menos he podido estar ahí un tiempo.

Preferiría no tanto cambio de pareja porque al final no puedes confiar en nadie. Estás jugando con una y estás pensando que igual se va con otra.

¿Qué opinas de los cambios de pareja tan rápidos que se dan ahora?

Yo soy muy clásica, a mí me gustan los proyectos largos, confiar en un equipo, si las cosas no salen, darte un tiempo para intentarlo y no a las primeras de cambio cambiar de compañera. Preferiría que fuera así, no con tanto cambio de pareja porque al final no puedes confiar en nadie porque estás jugando con una y estás pensando que igual se va con otra.

Carol, feliz tras ganar en primera ronda en el P1 de Málaga / Premier Padel

Esto tiene que afectar en las parejas

Sí, porque siempre estás con la mosca detrás de la oreja. No hay palabra, a mí no me gusta. Habría que tratar de aguantar un poco más y luchar para que las cosas salgan bien. A no ser que estés muy abajo y de repente te llame una superestrella, eso es otra cosa.

"Por suerte ahora las jugadoras vienen más preparadas en todos los aspectos y es todo mucho más profesional.

¿Cómo valoras cómo suben ahora las jóvenes, que llegan mucho más preparadas?

Mira, yo fui la primera jugadora que tuve psicólogo. Me lo pusieron cuando me rompí la rodilla por segunda vez y la Federación Española me puso psicólogo porque estaba hecha polvo. La parte mental es fundamental en este deporte y cada vez más porque hay muchos viajes, es más exigente, hay más presión, más dinero, cambios de pareja, competitividad. Por suerte ahora vienen más preparadas en todos los aspectos porque tienen preparadores físicos, psicólogo, nutricionista, médico, tienen sus representantes y es todo como mucho más profesional.

Pero puede ser un arma de doble filo: de jóvenes son estrellas, ganan mucho dinero... ¿Puede afectarles también en la pista?

Le afectará a la que por actitud le afecte. Eso va más con la actitud de la persona que con lo que tú tengas alrededor. Por ejemplo, a mí me pones a todo este séquito detrás y yo no voy a cambiar, pero luego se lo pones a otra jugadora a la que se le sube a la cabeza y va a cambiar. Eso va un poco en la jugadora o el jugador.

Seguiré en el mundo del padel, evidentemente, porque es lo que domino. Tengo muchas propuestas.

Volvemos a ti. Ahora acabas la temporada y después ¿dónde te veremos?

En el mundo del pádel, evidentemente, porque es lo que domino. Tengo muchas propuestas. De momento he entrado a trabajar dentro de Joma tratando de meter la marca más a nivel internacional, patrocinando a jugadores, también quiero crear mi academia para gente amateur y profesional montando una metodología propia, y tengo algunas cosillas por ahí que no puedo decir porque no están cerradas, y supongo que iré decidiendo a medida que vayan pasando. Lo bueno es que tengo muchas oportunidades donde elegir.

Señal de que algo has hecho bien

No lo había pensado así, pero puede ser que la gente me quiera y pueda pensar que lo puedo hacer bien.

¿Seguir en el circuito como entrenadora? Si se diera la oportunidad por qué no. Tendría que valorarlo, porque me gusta enseñar y no me importaría.

¿Te ves siguiendo el circuito desde un banquillo?

Si se da la oportunidad por qué no. Tendría que valorarlo, porque me gusta enseñar y 'coachear' y no me importaría. Lo que pasa es que el circuito es muy exigente y tienes que viajar mucho, pero tendría que estudiarlo. Es que ahora no estás en tu casa y esto es uno de los principales motivos por los que me retiro, aparte de que voy a cumplir 50 claro.

¿Cómo se hace para estar a los 50 tan en forma?

Lo primero es que tengas pasión por lo que haces, ilusión, que te guste, y luego sobre todo cuidarte: descansar, ir al fisio, comer bien, entrenar... Todo eso ayuda.

Y siendo malagueña, a partir de ahora supongo que cervecitas, tardeos...

Tengo que cuidarme, tengo que seguir entrenando. No voy a dejar de entrenar, seguiré jugando partidos, haré de sparring, me mantendré en forma porque me gusta. Los tardeos los puedo hacer igualmente.

¿Eres de cervecita o el alcohol no lo pruebas?

A mí no me gustan las burbujas, ni cerveza, ni cola, ni cava, nada que tenga gas. Vino tinto es lo único que bebo, me tomo una copita de vez en cuando y estoy perfecta.

¿Y de comida?

Me gusta comer bien, ir a buenos restaurantes, no voy a cualquier sitio, voy mirando, investigo... Soy de hocico fino (risas), pero mi comida favorita son ¡huevos fritos con patatas!.

¿Seguirás haciendo los tips en redes sociales?

Sí, porque los empecé porque me gusta enseñar. He dado clases toda mi vida y me gusta. Además a la gente le resulta sencillo, aprende, y voy a seguir haciéndolo.