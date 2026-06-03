Carlos Pozzoni: "Desde los inicios del pádel profesional muchos jugadores han comprado parejas"

A nadie escapa lo que pasó en el pasado torneo FIP de Albania donde un jugador de la talla de Iñigo Jofre se inscribió con un jugador 'amateur', Lok Hei Jamie Yau de Hong Kong con tan solo 14 puntos, que dio una imagen esperpéntica con un nivel bajísimo de pádel. Esa polémica y el hecho de que se apuntaran jugadores muy top, siendo los primeros cabezas de serie, precisamente, los pupilos de Pozzoni, Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, hablamos con el técnico argentino, que como siempre fue sincero y habló claro sobre todo ello. Fue en una entrevista en el programa Esto es Pádel de Capital Radio dirigido por Miguel Sanmartín y con Iván hernández de Contrapared, Nacho García Perulero de Padelazo, Marcos Robles de Padel al Revés, María Atance de Glovolea y una servidora.

¿Cómo estáis tras ganar el FIP de Albania con Franco Stupaczuk y Mike Yanguas?

Muy contentos. Nos vino bien para poder competir y sentirnos cómodos en un poquito la adaptación del aire libre. Fue una semana productiva.

¿Era arriesgado? Teníais más que perder que a ganar partiendo como máximos favoritos en ese torneo.

Está claro que cuando vas a un torneo, dependiendo el tipo de torneo y de ranking, vas con esa presión. Perder te puede dar muchos más problemas que satisfacciones, pero se va a buscar eso, la satisfacción y el buen jugar. Gracias a Dios se nos dio bien el torneo, sacamos muchas cosas positivas.

¿En qué momento se encuentra la pareja?

Siempre se puede más. Si la pareja 1 y 2 siempre te sorprenden con algo más, el resto también puede. La idea es tratar de seguir creciendo tanto a nivel individual como en pareja. Siempre se puede mejorar más, ver cosas que no están funcionando bien, cambiarlas y tratar de sacar cosas más productivas.

Si a un torneo FIP como elde Albania se inscribe una pareja como Coki Nieto y Jon Sanz o Martín Di Nenno y Paco Navarro tengo que ir, porque son mi competencia

¿Cuál es el aliciente real de ir a competir en Albania?

Lo que yo siempre pongo por delante es quién me viene pisando los talones. Para mí una pareja que creo que en algún momento puede ser una molestia para quitarnos la 4 o la 3 son Jon (Sanz) y Coki (Nieto) y si se inscribe una pareja como ellos, o Martín (Di Nenno) y Paco (Navarro) tengo que ir, porque es mi competencia. Mi competencia de hoy no es jugar contra Galán o Tapia sino a partir de la pareja 3. Ser pareja 3 es un privilegiado que cuesta muchísimo mantener a día de hoy porque hay muchísimo nivel en todos los torneos.

Pero es un torneo de menos categoría.

Yo no lo veo así. Es un torneo que da 600 puntos y todo el mundo se puede inscribir. No es que yo voy a un torneo y me aprovecho. Yo no me aprovecho de nada, ni pienso en qué pueden pensar los demás. Yo soy jugador de pádel, a mí las marcas me pagan por jugar y tengo un puesto de pareja número 3 ganado dentro de una cancha. El que me lo quiera sacar, tendrá que ver cómo lo hace porque yo no lo voy a entregar de un día para otro solo porque alguien pueda pensar que me estoy beneficiando de un torneo de menos categoría cuando el torneo te da los mismos puntos que llegar a una final de un P2.

Lamentablemente hay un sistema de puntos que está fuera de Premier que tanto te puede favorecer como te puede perjudicar.

¿Plantearías limitar la inscripción de jugadores top en los torneos FIP?

Creo que hay que buscarle algo. Yo no voy a ir a jugar un torneo de 40 puntos ni de 80 puntos siendo pareja 3. Eso lo tengo claro. Pero un torneo de 600 puntos cuando lo puede ganar Coki y Jon a los que les sacamos 2000 puntos, cuando además yo en Roma defiendo 1500, claro que lo tengo que pensar. Lamentablemente hay un sistema de puntos que está fuera de Premier que tanto te puede favorecer como te puede perjudicar. Es así.

Entiendo por tus palabras que no te gusta el sistema.

No es que no me guste. Creo que hay que buscarle una solución que sea buena para todos. Yo soy partidario de que no puede un jugador jugar hoy un P2 y el viernes estar jugando un FIP Gold. Para mí eso está mal porque una pareja que está jugando un P2 si pierde en primera ronda hace 22 puntos y se va a jugar un torneo Gold y hace 80. Es inviable que eso pase o que vaya a un Platinum y que lo gane.

Pero el problema no es de los jugadores sino de la estructuración de los puntos.

Al final termina siendo un problema de todos. En mi familia me enseñaron que lo importante no es el problema sino la solución. Hay que buscar una solución para que sea algo para la gente por la que en realidad en su momento se pensó.

Los jugadores tienen poco peso en las decisiones ya que en los Steering Committés representan pocos votos.

Ahí discrepo un poco, yo te digo que sí tenemos votos, que sí podemos opinar.

Seguimos siendo un deporte joven, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y que iremos mejorando. Lleva su proceso. Lo que pasa es que en este deporte tenemos un gran problema y es que cada uno mira por lo suyo.

¿Pero de qué te vale opinar si luego hay 14 votos en contra tuyo y vosotros sois cuatro?

Yo te digo que no somos cuatro y que la FIP trabaja para que esto mejore. Seguimos siendo un deporte joven, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y que iremos mejorando. Lleva su proceso. Lo que pasa es que en este deporte tenemos un gran problema y es que cada uno mira por lo suyo. Si haces una cosa, favoreces al de arriba, pero si haces otra, favoreces al del medio y si haces otra, favoreces al de abajo. Entonces, ¿Qué decisión tomas? ¿Por dónde lo encaras? Te puedo dar mi palabra de que FIB en eso trabaja, pero es muy difícil. Hay que darle una ruta que sea buena para todos, pero ya te digo que eso nunca se conseguirá.

Pero mientras no se ordene el tema de los puntos…

Nosotros fuimos a Albania y ese cuadro era casi un torneo más. También creo que matas un poco a los P2 porque hay parejas de mitad de tabla que no van a un P2 porque dicen, ¿por qué voy a ir a Paraguay a perder en primera o en segunda ronda que me da 22 puntos si me puedo quedar en Canarias que hay un torneo de 80 y voy y lo gano porque no hay nadie? Cada uno juega su guerra, tiene su manera de ganarse la vida. Muchos jugadores tienen patrocinio en base a un ranking donde pone que si estás el 50 te pago tanto, pero si estás 60 te quito el 50%. Al final el jugador se va metiendo en una bicicleta que siempre tiene que estar girando con un simple objetivo y nunca piensas en la realidad, que es la competición.

¿Qué opino sobre lo que pasó con Jofre? Es legal 100%. Toda la vida los jugadores han vendido su posición para beneficiar a otros jugadores dándoles ranking. Es dificilísimo de controlar, pero está dentro de las normas.

¿Qué opinas sobre lo que ha sucedido con Íñigo Jofre que jugó con un jugador amateur de Hong Kong? ¿Crees que eso es bueno para el pádel?

¿Por qué te crees que se genera eso? Como Federación no sé hasta qué punto puedo prohibir a un jugador que está federado no inscribirse. Es legal 100%. Toda la vida los jugadores han vendido su posición para beneficiar a otros jugadores dándoles ranking. Es dificilísimo de controlar, pero está dentro de las normas. En el femenino también viene pasando en un montón de torneos y nadie dice nada

¿Y la imagen?

Claro que la imagen es mala, pero es legal. Es un papelón, sí, cien por cien, porque no tiene ese ranking, pero ¿cómo lo haces para prohibir algo que está dentro de lo legal?

Cambiando la norma.

Dame la solución y te la compro. Quejar, nos quejamos todos.

Equilibrar más los puntos entre los compañeros de pareja.

Vale, pero yo te pongo un ejemplo. Franco Dal Bianco hace un año tenía cero puntos. ¿Y qué haces? ¿Cómo lo haces para equilibrarlo todo? Es muy difícil. Esto es un deporte de dos con un ranking individual. Ya ahí arrancamos con lío. Después tienes de la 1 a la 4 un pádel, de la 5 a la 8 otro. Y después te vas a la matanza porque todos quieren estar dentro de la 16 y ahí es donde se genera todo el cambio constante de parejas.

Insisto, limitar la diferencia de puntos entre los jugadores de la misma pareja.

Vale, te pongo un ejemplo, Juan Tello tiene el doble de puntos que Maxi Arce, entonces no podría jugar con su compañero.

Si haces unas normas tienen que tener una lógica. Hay que buscarle soluciones, mejoras, pero estás con el régimen de una federación y una federación no puede limitar a un jugador.

Si pones la norma no.

Si me pones esta limitación ya no puede jugar Stupaczuk con Ruiz. ¿Cómo no va a poder ir a jugar con Ruiz? Si haces unas normas tienen que tener una lógica. Hay que buscarle soluciones, mejoras, pero estás con el régimen de una federación y una federación no puede limitar a un jugador.

Limitar no, pero poner diferentes normas en función del tipo de torneo, sí; si no van vendiendo la posición al mejor postor. Además, siempre se da en el mismo perfil de jugadores: De ranking medio, muchos de ellos ya veteranos y que tratan de sacarle partido a esto porque tratan de vivir el máximo que puedan del pádel.

Claro, 100%. Yo te puedo asegurar que se busca la solución, que se está constantemente buscando y presentando ideas y maneras de que esto pueda cambiar, pero no sé hasta qué punto lo puedes cambiar. Porque mañana haces un cambio y perjudica más cosas que las que te está perjudicando ahora. Al final Jofre tiró un Platinum donde podría haber ido con su compañero y hacer cuartos de final o semifinal.

Obviamente cada vez menos, pero en los inicios del pádel profesional muchos jugadores han comprado parejas, porque los metían dentro del cuadro. Ese es un camino más corto, pero si eres malo, vas a ser malo juegues con quien juegues

Pero su compañero no le pagará dinero para jugar.

Claro, y al final prefiere vender puntos. Repito, ha pasado toda la vida y seguirá pasando. Obviamente cada vez menos, pero en los inicios del pádel profesional muchos jugadores han comprado parejas, porque los metían dentro del cuadro. Ese es un camino más corto, pero si eres malo, vas a ser malo juegues con quien juegues. Y el día de mañana ese te soltará la mano, querrás jugar con alguien un poquito mejor y te van a pegar dos guantazos y vas a volver a la realidad. Acá ganan partidos los que juegan bien, ya está, no le busquemos más vueltas. Ese jugador paga porque tiene dinero, ese es el único secreto.

¿Qué va a pasar en Roma?

Tenemos muchas ganas de jugar bien, de sentirnos cómodos como pareja y tenemos un cuadro lindo, divertido, pero como digo siempre, depende de nosotros. Hay dos parejas que están por encima que son las que están marcando el ritmo y son las parejas que hay que ir a vencer, pero en el camino tenemos parejas muy duras o sea que hay que jugar bien antes para tratar de hacerlo muy bien en semifinales.

Pozzioni junto a Stupaczuk en un torneo / RRSS

¿Jugar al aire libre beneficia vuestro juego o perjudica?

El clima está caluroso, nublado y con mucha humedad, pero no está este sol que te mata, no hay mucho viento, o sea que está lindo para jugar.

¿Un objetivo de aquí a final de temporada?

Con tratar de quedar dentro de las cuatro primeras parejas estaría contento porque mantenerse hoy en día está muy difícil. Eso, y tratar de ganar algún torneo que es el objetivo desde que nos juntamos. Después, si ganamos torneos, nos ponemos más competitivos y le peleamos a la uno y la dos, encantado.

Decir que a Coello y Tapia les pasa algo por dos torneos que no estuvieron en su 100% es quitarle mérito a Chingotto y Galán

¿Eres de los que piensa que a Tapia y Coello les pasa algo o es más mérito de Chingotto y Galán que le están pegando fuerte?

Decir que a Coello y Tapia les pasa algo por dos torneos que no estuvieron en su 100% es quitarle mérito a Chingotto y Galán. Ale a día de hoy es el mejor jugador que hay en el circuito, Chingo arrancó con este plus que le estaba faltando, pero para mí Arturo y Agustín no han pegado un bajón, es que Chingo y Ale han subido y, cuando te encuentras en esta situación que no esperabas es difícil cambiarla en ese momento. Pero no tengo duda que Arturo y Agustín han trabajado estas semanas para encontrar esa motivación y esas ganas que siempre han tenido. Siempre digo que viene bien que algún día te peguen dos hostias bien dadas porque o te despierta o te hunde, es así. Conociendo a Arturo y Agustín, que son muy competitivos, seguro que están buscando soluciones.

Seguro que a Stupa y Yanguas, con Carlos Pozzoni, no les falta confianza.

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Nosotros tenemos nuestra guerra, tenemos nuestro mundo, y cuando llegamos al mundo de ellos tenemos que dar el 150% y muchas veces con el 150 te vas 6-2 y 6-3. Es la realidad. Ellos te compiten todo el año al 90%, es muy alto el porcentaje.