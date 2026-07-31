Carles Morera, traumatólogo: "Preparación, disciplina y conocer bien el juego evitará muchas lesiones en el pádel y en cualquier deporte"

Las lesiones de espalda, rodilla, hombros o codos están a la orden del día entre los jugadores de pádel amateurs. En SPORT hemos querido hablar con un especialista para tener más herramientas en la prevención de estos problemas físicos. Carles Morera, prestigioso traumatólogo especialista en cirugía de la columna vertebral, desgrana algunas de las causas más comunes en la aparición de este tipo de lesiones y nos ayuda a entender la importancia de llegar preparados a un partido de pádel para evitar que una actividad lúdica se traduzca en una rodilla hinchada, un lumbago o una epicondilitis.

Doctor, me duele la espalda, pero no quiero que me diga que deje de jugar a pádel. ¿Es compatible?

Sí que es posible, sí, por supuesto. Primero tenemos que analizar por qué te duele la espalda primero. Antes de tomar una decisión hay que conocer el origen del dolor y valorar si estás en condiciones apropiadas para poder jugar a pádel sin lesionarte en la espalda. El pádel es un deporte que requiere una condición física para poderlo desarrollar, si no tenemos esta condición podemos fracasar en el intento.

El pádel es el deporte de las dos prisas, la prisa de llegar para empezar a jugar y la prisa de acabar para poder marchar para hacer la actividad que sea

Entonces, ¿el pádel es malo para la espalda?

No podemos decir que sea un deporte perjudicial para la espalda, sino que es más bien cómo lo practicamos y en qué situación nos encontramos para practicarlo. Muchas veces decimos que el pádel es el deporte de las dos prisas, la prisa de llegar para empezar a jugar y la prisa de acabar para poder marchar para hacer la actividad que sea. Muchas lesiones llegan porque ni se calienta ni se estira y por querer jugar sin la preparación adecuada.

Es importante combinar el deporte con trabajo físico para prevenir lesiones

¿Recomienda complementar el pádel con otro tipo de actividad física?

Por supuesto. Pongo como ejemplo la evolución de los tenistas: un tenista de los años 80 tenía un brazo que parecía el de Popeye y el otro brazo parecía el de Olivia. Ahora los tenistas hacen mucha preparación simétrica. Es importante combinar el deporte con trabajo físico para prevenir lesiones.

¿El material también influye?

Por supuesto, pero tenemos que hacernos una pregunta, ¿cómo puede ser que un deporte que ya lleva unos cuantos años, cada año salga una pala que evita las lesiones que no evitaba la anterior? Parece que con los años ya tendríamos que haber concluido cuál es la pala ideal. Es un complemento más, pero no es lo esencial utilizar unas buenas zapatillas y una pala adecuada. También cuentan qué peso tenemos, qué musculatura tenemos, si estamos bien hidratados, si hemos descansado bien….

Tener un descanso nocturno adecuado, una correcta hidratación y una preparación predeportiva adecuada es muy importante.

Tengo partido este fin de semana y me duele un poco la espalda. ¿Antiinflamatorio y a jugar?

Tomar un antiinflamatorio quizás no es lo más recomendable, pero no es un pecado. Tenemos que prepararnos para la actividad. Tener un descanso nocturno adecuado, una correcta hidratación y una preparación predeportiva adecuada es muy importante.

Es extremadamente recomendable hacerse una prueba de esfuerzo para saber cuál es nuestro punto máximo

¿Con qué patología dirías: 'no juegues al pádel'?

El pádel lo podemos considerar como un deporte de intervalo de intensidad con momentos que estamos descansando y momentos en los que la frecuencia cardíaca se nos puede poner a límites altos. Es extremadamente recomendable hacerse una prueba de esfuerzo para saber cuál es nuestro punto máximo. Contraindicaciones absolutas no; habrá contraindicaciones relativas y siempre relacionadas con el nivel de intensidad. Si tenemos artrosis en una rodilla pueden jugar si lo hacen de forma moderada, aunque si la exigencia aumenta seguramente se va a hinchar la articulación o aparecerán problemas. Una cosa es una contraindicación y otra una no recomendación para mejorar ciertos aspectos.

La disciplina es una de las cosas que el amateur tiene que aprender del profesional

¿Qué deberían aprender los jugadores amateurs de los profesionales?

La disciplina es una de las cosas que se tiene que aprender. Igual que los profesionales tenemos que cuidar el peso corporal, el descanso nocturno, la alimentación y la hidratación. Los motivos por los que juega un profesional o un amateur son muy distintos y los niveles de tolerancia y sufrimiento de un profesional pueden ser muy altos. Los de un amateur no deberían estar aquí.

¿La prevención sigue siendo la mejor medicina?

Por supuesto. Prevenir es mejor que curar. Hacer los deberes antes de que los echemos de menos es muy importante. Llegar al partido descansados y preparados para reducir el riesgo de lesión es importante y no siempre somos conscientes de ello. Ello hará que tengamos mayor capacidad de disfrutar de la actividad deportiva y de tener un buen rendimiento.

A veces queremos salir de preocupaciones, pero no queremos ganar otras, así que tenemos que tener prudencia y adaptar la exigencia a nuestras condiciones.

Muchas veces el pádel también sirve para desconectar del estrés.

Es muy bueno y muy recomendable que la gente tenga actividades que le permitan desconectar de su rutina habitual y de sus preocupaciones, pero cuidado porque a veces queremos salir de preocupaciones, pero no queremos ganar otras, así que tenemos que tener prudencia y adaptar la exigencia a nuestras condiciones.

Para terminar, ¿qué tres recomendaciones daría a un jugador amateur?

Noticias relacionadas

Tener una cierta preparación, tener una cierta disciplina y conocer bien el juego. Estamos realizando una actividad deportiva que requiere un poco de consideración en función del nivel que queramos jugar y que si es una válvula de escape está bien pero que después no vayamos cojos porque se nos ha roto el menisco, o porque tenemos un lumbago o no podemos saludar a alguien porque nos cruje el codo por una epicondilitis.