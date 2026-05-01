Cardona hace oficial su parón indefinido: “Toca volver a parar”

Pablo Cardona ya lo ha hecho oficial. Después de unos días marcados por la incertidumbre tras su reaparición y las malas sensaciones, el jugador ha confirmado públicamente que se aparta de las pistas durante un tiempo indefinido para centrarse en su recuperación.

La decisión llega después de un periodo complicado en el que, tal y como explicó SPORT, el jugador volvió a sufrir problemas en sus rodillas, incluso tras reaparecer en competición con visibles vendajes. Aquella vuelta no fue la esperada y acabó evidenciando que aún no estaba en condiciones de competir con normalidad.

Ahora, ha sido el propio Cardona quien ha querido zanjar cualquier duda a través de un mensaje en sus redes sociales. “Tenía muchas ganas de volver a competir. El proyecto que tenía por delante me ilusionaba mucho”, reconoce, dejando claro que su intención inicial era volver cuanto antes al circuito y hacerlo al lado de un jugador como Javi Leal le suponía una nueva inyección de moral y confianza para volver a sentirse jugador.

Recuperarse al cien por cien

Sin embargo, el paso de las semanas ha cambiado su perspectiva. “Estas semanas me han confirmado que cada proceso necesita su tiempo”, explica el jugador, que ha asumido que la recuperación no puede acelerarse sin riesgos. Un mensaje que refleja la frustración después de caer en primera ronda tanto en NewGiza como en Bruselas al lado del gaditano.

Pese a todo, Cardona lanza un mensaje moderadamente optimista sobre su estado físico: “La evolución es buena, cada día estoy mejor, pero todavía no estoy al 100%”. Una mejoría que, sin embargo, no es suficiente para competir al máximo nivel que exige el circuito.

Con ese contexto, el jugador ha optado por mirar más allá del corto plazo. “También es momento de pensar en el largo plazo y en construir una carrera larga”, señala, priorizando su salud y su futuro deportivo por encima de una vuelta precipitada.

Volver a tope

La consecuencia es clara y definitiva. “Por eso, toca volver a parar y centrarme completamente en la recuperación”, anuncia, confirmando así un parón sin fecha de regreso que frena su progresión en un momento clave de la temporada.

Cardona no se marca plazos. Prefiere escuchar a su cuerpo y seguir el proceso con paciencia. Su hoja de ruta queda resumida en una última frase que marca su objetivo: “Volveré cuando esté listo para competir al máximo nivel”.

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La realidad es que de momento Pablo Cardona se ha quedado sin pareja después de que Javi Leal haya decidido regresar al lado de Fran Guerrero con quien obtuvo grandes resultados. Fran quedó libre ante la decisión de Paquito Navarro de protagonizar otro regreso, llamando a Martín di Nenno de cara a los próximos torneos una vez superada la gira americana.