Cardona no levanta cabeza: recaída, baja indefinida… y sin pareja

El calvario de Pablo Cardona suma un nuevo y duro capítulo. El joven emeritense vuelve a ser baja indefinida tras resentirse de sus problemas en las rodillas, una lesión que arrastra desde hace meses y que le está impidiendo competir con continuidad en el circuito.

Su reaparición en el P2 de NewGiza había generado cierta expectación, pero la realidad sobre la pista fue muy distinta. Cardona jugó lejos de su mejor nivel, visiblemente mermado y con aparatosos vendajes de 'tape' en ambas rodillas que evidenciaban que no estaba en condiciones óptimas.

Las sensaciones fueron negativas desde el inicio y el resultado no ayudó a cambiar el guion. Derrota en primera ronda en Egipto, repitiendo el mismo desenlace que ya había sufrido la semana anterior en Bruselas, en un regreso marcado por las dudas.

La información, adelantada por Veintediez, confirma que Cardona deberá parar de nuevo sin una fecha clara de regreso. Un frenazo importante en un momento clave de su progresión como jugador.

Pero el golpe no es solo físico. La lesión también ha tenido consecuencias directas en su situación deportiva, dejándole sin pareja en cuanto decida regresar al 20x10 ya superados sus problemas físicos.

Cardona con los aparatosos vendajes en las rodillas / Premier Padel

Javi Leal, con quien estaba inscrito para la gira americana, decidió cambiar de rumbo supuestamente antes de conocer que Pablito pararía de nuevo. A partir del Major de Roma, el gaditano volverá a formar dupla con Fran Guerrero, con quien ya firmó grandes resultados la pasada temporada, ya que en Asunción y Buenos Aires estaba inscrito con el emeritense.

A partir del Major de Roma Leal volverá al lado de Fran Guerrero / Premier Padel

La baja médica de Cardona ha permitido a Leal reorganizarse. En Paraguay jugará junto a Agustín Torre, ‘el Loco’, aprovechando también la ausencia por lesión de Lucho Capra, pareja habitual del argentino. Para la cita de Buenos Aires, el escenario sigue abierto a la espera de la evolución de Capra, que intentará llegar a tiempo para competir en casa. En caso de obtener el alta, Leal se verá obligado a buscar otro compañero si quiere competir en la capital argentina.

De este modo, Cardona se queda fuera de la gira americana y también sin compañero, en una situación especialmente complicada tanto a nivel físico como competitivo y psicológico. Su evolución marcará los plazos, pero a día de hoy todo queda en el aire.

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Cardona logró grandes resultados al lado de Leo Augsburger / Premier Padel

Mientras tanto, el objetivo es claro: recuperarse por completo de sus problemas en las rodillas y dejar atrás una etapa que está frenando en seco su crecimiento. El talento sigue intacto, pero ahora mismo su prioridad es volver a sentirse jugador y olvidarse del Cardona que fue junto a Leo Augsburger, con quien lograron la admiración del mundo del pádel, hacer un reset y volver a empezar.