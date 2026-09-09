Estaba cantado: Bergamini y Garrido se separan tras caer en su debut en París

Estaba cantando que Javi Garrido y Lucas Bergamini acabarían separándose. La eliminación en su debut en el Major de París, donde partían como pareja nueve, fue la gota que colmó el vaso de los malos resultados y decidieron separarse definitivamente.

Así lo anunció Garrido en redes sociales después de no conseguir pasar de octavos de final en los últimos cinco torneos de Premier Padel -ganaron el título en el FIP Gold de Abidjan- y concretamente en Londres, Madrid y París cayeron eliminados en su primer partido. Una gran decepción para una dupla que partía con mejores expectativas.

Este miércoles en Roland Garros fueron superados por Javi Martínez y Luis Quesada en un mal partido de la pareja nueve, sobre todo de inicio, que cedió por 6-1 y 7-6 (6). Javi y Berga ya están inscritos en Rotterdam como pareja, pero la inscripción sigue abierta así que, por lo que dice Garrido en redes, quizás no lleguen a jugar en el torneo de Países Bajos.

Despedida de Pol y Guille

No fue la única pareja que se despedía en París. Pol Hernández y Guille Collado se fundieron en un abrazo tras disputar su último partido como pareja después de más de un año jugando juntos. Sus verdugos fueron Martín di Nenno y Paquito Navarro quienes vencieron a la joven pareja por un doble 6-2.

Pol y Guille en su último partido juntos / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Pol jugará al lado de Manu Castaño mientras que Guille Collado lo hará junto a Enrique Goenaga, permutando ambas parejas.

Otro KO de Arce y Tello

Otra de las cabezas de serie que no está pasando por un buen momento es la de Maxi Arce y Juan Tello. Este miércoles fueron eliminados antes de tiempo del Major de París por Álex Chozas y Juani de Pascual cayendo por 7-5 y 6-3.

Es cierto que no es inesperado que haya sorpresas en París debido al poco tiempo que han tenido los jugadores para adaptarse a unas condiciones totalmente diferentes de las de Madrid, pero al final, el problema es para todos los jugadores, así que quien mejor se acostumbre al outdoor y a la pista algo más lenta de París, partirá con ligera ventaja.

El resto de favoritos solventaron sus debuts en la capital francesa y estarán en octavos de final este jueves.

Baja importante en el cuadro femenino

Del cuadro femenino destaca la baja de última hora de Claudia Jensen y Tamara Icardo por lesión de la valenciana y en cuyo lugar entraron las Lucky Loosers Victoria Kurz y Anna Ortiz quienes no desaprovecharon la oportunidad y superaron la segunda ronda ganando a Ramme y Dubins por 6-3 y 6-0. Carolina Orsi y Patty Llaguno les esperan en octavos de final.

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Este jueves ya entran en acción las cuatro primeras favoritas. Gemma Triay y Delfi Brea vuelven a debutar ante Nuria Rodríguez y Giulia dal Pozzo, como ya hicieron en Madrid. Paula Josemaría y Bea González lo harán ante Jana Montes y Marta Barrera. Por su parte, Ari Sánchez y Andrea Ustero tienen un duro compromiso ante Lorena Rufo y Victoria Iglesias mientras que Claudia Fernández y Martina Calvo querrán buscar de nuevo la campanada en París, pero primero tendrán que solventar el compromiso con Vero Virseda y Martina Fassio.