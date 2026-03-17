Cancún Premier Padel P2 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver

La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Cancún Premier Padel P2. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Cancún P2 por TV y online en España.

Hoy, martes 17 de marzo, arrancan los primeros partidos del cuadro principal masculino. Tan solo serán cuatro los duelos del 'main draw' que se disputen ya que el resto de la jornada servirá para que finalicen los partidos de la qualy 3 masculina y la qualy 2 femenina cuyos ganadores completarán el cuadro principal de la competición mexicana.

Recordemos que los torneos P2 cuentan en este 2026 con un cuadro masculino de 28 parejas y un cuadro femenino de 24 después que la dirección del circuito decidiera reducir el tamaño de los cuadros masculinos este año.

El torneo tiene lugar en el Rafa Nadal Tennis Center de la ciudad mexicana y, a diferencia del año pasado, en esta edición sí contará con la presencia de las mejores parejas tanto masculinas como femeninas.

Los P2 son los torneos que reparten 600 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y de los P1 que reparten 1.000 puntos a los ganadores.

Horarios del Cancún Premier Pádel hoy

La jornada arrancan a las 22.00 horas (CET):

PISTA ESTADIO

Sánchez/Jiménez vs Gutiérrez/Alfonso | A las 22.00h. (CET)

Jofre/Castaño vs Alonso/Tello | A continuación

Amora/Acevedo (WC) vs Aguirre/Arroyo | A continuación

PISTA BULLPADEL

Gala/García vs Barahona/García | No antes de las 00.00h. (CET)

CANCÚN PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Cancún P2:

DÓNDE VER EL CANCÚN PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2026 y el Cancún P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Cancún Premier Padel P2 2026, además de la actuación de las parejas españolas.