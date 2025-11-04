Campanada de David Gala y Pablo García en el Mundial: se cargan a Di Nenno/Augsburger

David Gala sigue escribiendo su propia historia en el pádel mundial. Apenas dos años después de su irrupción en la élite como una de las grandes promesas del pádel español, el madrileño ha dado un golpe de autoridad en Kuwait City junto a Pablo García. La dupla española firmó una gesta mayúscula al derrotar a los cabezas de serie número cinco, Martín Di Nenno y Leo Augsburger, en un partido memorable que los catapultó a los octavos de final de la FIP World Cup Pairs.

El escenario no podía ser más imponente: El Arena Kuwait, sede de la primera edición de este nuevo campeonato del mundo por parejas, donde se reúnen los mejores jugadores del planeta y se reparten 2.000 puntos en el ranking FIP. Allí, Gala y García completaron una actuación de madurez y carácter frente a dos figuras consolidadas del circuito que están dando sus últimos coletazos como pareja. Jugarán el torneo de Dubai y se separarán para unirse Leo a Lebrón y Martín a Stupaczuk.

Gala celebra el triunfo en el Mundial de Kuwait / Silvestre Szpylma/Premier Padel

El encuentro fue una auténtica batalla. Tres horas de intercambios eléctricos, puntos de partido salvados y tensión constante culminaron con un marcador de 6-7 (2), 7-6 (8) y 7-6 (6). Un triple tiebreak que simboliza la igualdad extrema de un partido en el que Gala y García se mantuvieron firmes mentalmente hasta el último punto.

Con solo 19 años, David Gala confirma así su progresión meteórica. “Es un talento nato”, había dicho su seleccionador Juanjo González durante los Juegos Europeos de Cracovia en 2023, cuando el joven debutó con la camiseta de España. Hoy, su crecimiento es ya una realidad y su nombre empieza a resonar entre los grandes del pádel. "Como dice el refranero español 'si no puedes con tu enemigo únete a él", explicaba García, que antes de juntarse con Gala le había sufrido en varias ocasiones al otro lado de la red.

Rebelión de los jóvenes

El siguiente desafío de Gala será especial: se enfrentará a su compatriota Alonso Rodríguez, otro de los jóvenes que compartió aquella aventura europea en Cracovia. Rodríguez, junto al argentino Juan Ignacio Rubini, también de la generación de 2006, derrotó a Tino Libaak y Jairo Bautista (6-4, 3-6, 6-3) en otra de las sorpresas de la jornada y promete un duelo de futuro entre dos de las nuevas caras del pádel internacional.

La jornada también dejó triunfos españoles destacados. La pareja Guerrero-González avanzó con autoridad tras superar por 6-2 y 6-1 a los hermanos Meléndez, mientras que Javi Garrido y Lucas Campagnolo hicieron lo propio frente a Martínez-Domínguez (6-1, 6-2).

Tapia y Coello superaron el debut en Kuwait / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Por su parte, los número uno Coello y Tapia saldaron su debut ante Lucho Capra y Aimar Goñi con un 6-1 y 7-5 en un partido que empezó plácido para los Goldenboys, pero en la segunda manga despertó la pegada de Goñi y puso en varios apuros a Coello y Tapia, que tuvieron que salvar varias bolas de break antes de confirmar su pase a octavos de final del Mundial.

En el último duelo del día en la pista central, Juan Lebrón y Franco Stupaczuk se impusieron a Maxi Arce y Pablo Lijó por 6-4 y 6-2 en un partido intenso donde se pudo ver en varias ocasiones los abrazos entre el Lobo y el Polaco que se despedirán como pareja después de Dubai.

Algunas favoritas entran en juego

En el cuadro femenino, el protagonismo fue para Arruabarrena y Bidahorria, que firmaron una gran remontada ante Talaván y Saiz Vallejo (7-6, 3-6, 6-1), y se medirán ahora a las cabezas de serie número siete, Martina Calvo y Alejandra Salazar. También avanzó la pareja italo-española Casali-Cañellas, que venció por un sólido doble 6-2 a Sarkhoo y Clascà. Collombon y Montes se impusieron por su parte a Martínez/Rodríguez por 6-3 y 7-1.

En l cuadro femenino no será hasta este miércoles que entren en acción algunas de las principales cabezas de serie. Al margen de Calvo/Salazar, también jugarán Guinart/Virseda, Caldera/Goenaga o Ortega/Icardo entra otras.