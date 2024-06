Todos los caminos llevan a Roma. Nunca ha encajado mejor la frase que hizo célebre el emperador Augusto hace más de dos mil años. Los caminos que empiezan y los que acaban. El de Marta Marrero y Aranzazu Osoro, por ejemplo, acaba de empezar. La canaria, junto a la argentina Osoro, disputa el primer Major de la temporada después de su regreso a las pistas en Burdeos. “He disfrutado de la vuelta. Han habido nervios por querer estar a la altura pero estoy satisfecha”, comentó. Debutan hoy.

Hay otros caminos que ya empiezan a recoger sus frutos: Gemma Triay y Claudia Fernández han logrado alcanzar cotas muy altas de juego que les han hecho levantar dos títulos consecutivos. Entran en las quinielas para ganar el Major de Roma junto a Paula Josemaría y Ari Sánchez, la pareja número 1, que no jugó en Francia. Tampoco lo hicieron Delfi Brea y Bea González. La malagueña tiene un problema en el pie que la mantendrá unos días fuera de combate. Veremos qué rendimiento ofrece la catalana Alba Gallardo. Suplir a Bea es, prácticamente, imposible. Será el último baile de Marta Ortega y Vero Virseda, que separan sus caminos por temas deportivos. Justo en Roma, la “doctora” Ortega levantó su único título con sello Premier Padel que ha ganado. Lo hizo acompañada de Gemma Triay la temporada pasada.

Las mejores palas del ránking masculino vuelven al ruedo después de tomarse unos días de descanso. Las cuatro primeras parejas del circuito no disputaron el P2 de Burdeos para estar frescos en Roma. Franco Stupakzuk y Martín Di Nenno (3) intentarán romper con el dominio que están exhibiendo los mejores del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, y los aspirantes, Alejandro Galán y Fede Chingotto. También Paquito Navarro y Juan Lebrón, que no acaban de encontrar las mejores sensaciones desde su unión. Precisamente, Paquito llegó a la final del torneo italiano del 2023. Junto a Chingotto cedió ante Coello y Tapia. Pero… todos los caminos llevan al título en Roma. Unos más duros y otros más leves. De los que empiezan y de los que acaban proyecto. Será el punto final de la tercera etapa de Maxi Sánchez y Sanyo Gutiérrez. Roma no es mal sitio para una cita final que les deje buen sabor de boca. Hasta Tolito Aguirre, junto a Gonzalo Rubio, ha querido seguir elaborando su camino en el circuito Premier Padel. El genio de A1 Padel debutó con triunfo.

El juego de las sillas: enésimo capítulo

El torneo de Roma de esta semana será el último para algunas de las parejas que ocupan la parte más alta del ránking. Ganar refuerza los planes de las parejas. Confirma las intenciones de los proyectos. No encontrar ni sensaciones ni resultados hace el efecto contrario. En épocas de poca paciencia y de planteamientos volátiles, el pádel se está convirtiendo en un juego de sillas constante. Antes de llegar al mes de julio, habrá jugadores y jugadoras que habrán tenido tres parejas distintas. Es el caso de Sanyo Gutierrez y de Maxi Sánchez. Ambos se juntaron después de que Paquito Navarro rompiera el acuerdo con “El Mago” para unir fuerzas con Juan Lebrón. “Es imposible decirle que no a Lebrón”, dijo en Sport el veterano jugador argentino. Además, Sanyo bromeaba que cada vez se harían más cambios de pareja en el futuro próximo. No se equivocaba. Los malos resultados del binomio que fue número 1 del mundo en 2018 ha hecho que separen sus caminos. Solo han llegado a cuartos de final en dos ocasiones. Varios medios especializados ya sitúan a Sanyo Gutiérrez junto a Alex Arroyo, que está jugando con Edu Alonso en este Major de Roma. Aún no está confirmada la ruptura por parte de los protagonistas. El cambio podría suponer un mini terremoto a partir de la pareja 8 del ránking mundial porque una ruptura así siempre conlleva más cambios en el circuito.

En el apartado femenino, también se auguran cambios importantes. El inicio del 2024 de Martita Ortega no ha sido el deseado para la jugadora madrileña. Que Gemma Triay decidiera hacer un cambio de aires y juntar fuerzas con Claudia Fernández hizo que Ortega moviera ficha y arrancara un proyecto de la mano de Vero Virseda. El binomio ha ido de menos a más y llegó a la final del domingo pasado del P2 de Burdeos pero cedió ante, precisamente, Triay y Fernández. Es su única final y su mejor resultado juntas. Según informan varios medios, Martita Ortega juntará fuerzas con la portuguesa Sofia Araujo.