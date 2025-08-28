Cambio de rumbo en la vida de Momo González

Momo González es uno de los jugadores más queridos en el circuito. Tanto por los propios jugadores como por el público ya que se trata de un chico amable, educado simpático y que siempre regala una sonrisa a quien se cruza en su camino.

Este jueves, a cinco días para que dé comienzo el P1 de Madrid, torneo que dará el pistoletazo de salida a la segunda parte de la temporada, el jugador antequerano de 28 años anunció en redes sociales que después de cuatro años juntos dejará de ser un jugador de Puma. Así pues, Momo se separa de la marca alemana con la que sin duda ha conseguido los mejores resultados de su carrera.

Momo González no seguirá con PUMA / RRSS

González, actualmente pareja de Jon Sanz, tuvo la buena noticia de la vuelta de su pareja al ruedo en Madrid después de más de un mes apartado de las pistas por una lesión en el tobillo derecho, lo que obligó a Momo a buscarse a un compañero de circunstancias para afrontar el torneo de Tarragona. Concretamente, el andaluz jugó al lado de Edu Alonso quien a su vez vio como su pareja, Jairo Bautista, también estuvo impedido para la competición de la Costa Daurada.

Jon Sanz y Momo González durante su debut en Burdeos / Premier Padel

Pero sin duda habrá más novedades en el torneo madrileño ya que probablemente Momo aparezca con una nueva marca que todavía no ha anunciado. El mensaje del jugador en redes sociales es de agradecimiento hacia Puma por esos cuatro años que han compartido: "Hoy toca despedirme de una etapa que me hizo crecer muchísimo", arranca el mensaje con un emoticono de una cara llorando. "Quiero dar las gracias a PUMA por confiar en mí, por darme su apoyo y por acompañarme en cada paso, cada reto y cada momento especial", dice el malagueño.

Siguen sus palabras de gratitud hacia la marca que le ha vestido y diseñado sus palas durante todo este tiempo: "Durante estos 4 años, PUMA ha sido mucho más que una marca: ha sido un compañero de viaje y un impulso constante", recuerda. "Me quedo con todo lo vivido juntos y una gratitud infinita a todas y cada una de las personas que han hecho esto posible", asegura el jugador que con PUMA ha conseguido su mejor ranking como jugador profesional, llegando a ser la pala número 11 de la clasificación mundial. Actualmente ocupa la posición número 13, pero con aspiraciones de ascender al lado de un combativo Jon Sanz con quien forman una pareja con grandes expectativas.

Momo González no ha anunciado todavía cuál será su próxima marca, pero da la sensación de que no tardará en anunciarlo: "Pronto os anunciaré novedades", dice el jugador cerrando de esta manera su mensaje en redes sociales.

Sin duda no es nada habitual que en medio de una temporada un jugador cierre un proyecto con su marca para emprender viaje al lado de un nuevo sponsor, pero igual que hoy en día se cambian las parejas sin poder culminar proyectos de larga duración, hoy vemos como tampoco el compromiso con las marcas es eterno y los contratos pueden dar un vuelco a media temporada. Momo fue el jugador franquicia de Puma en el regreso de la marca alemana al pádel, deporte en el que había hecho sus pinitos de la mano de jugadores como Fernando Belasteguín.

Este martes, en el arranque del Comunidad de Madrid Premier Padel P1, todos los ojos estarán puestos en la nueva pala de Momo González suponiendo que sea en el torneo madrileño donde descubra cuál es su nuevo proyecto para engrandecer todavía más su carrera profesional.