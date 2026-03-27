Cambio de rol en Miami: Las parejas dos y tres sufren, las cinco y seis arrasan

Parece que el P1 de Miami, donde en teoría los favoritos son más favoritos al ser una pista más bien lenta, está dando m,ás quebraderos de cabeza a los máximos aspirantes como Arturo Coello y Agustín Tapia o a los campeones del año pasado Ale Galán y Fede Chingotto.

Ambas parejas tuvieron unos octavos de final harto incómodos donde ganar un set se convirtió, en algún momento, en una auténtica proeza. Y si no que se lo pregunten a los Golden Boys, a quienes se les atragantó la primera manga ante unos Tolito Aguirre y Álex Arroyo que supieron contrarrestarles su pádel, llevarles al límite y encontrar sus puntos débiles una y otra vez a base de magia y remates. Tapia se apuntó a la lista de jugadores erráticos en varios momentos mérito, casi siempre, del despliegue de sus rivales que ofrecieron una exhibición de pádel ante los número uno.

Pero son ellos los líderes del pádel mundial y son ellos los que saben más que nadie solucionar los problemas en el 20x10, así que se pusieron manos a la obra. Tras llegar al tie break del primer set sufriendo, dieron un paso al frente en la pista, espoleados por un Gustavo Pratto que se desesperaba en el banquillo, y resolvieron la primera manga sin dar opciones a Tolito y Álex.

En el segundo parcial las cosas ya fueron diferentes. El golpe psicológico para la pareja 14 del certamen fue duro y los número uno lo aprovecharon para pasar a tener el control del partido y clasificarse para cuartos de final ganando por 7-6 (3) y 6-4 y llevándose un nuevo aviso de que no pueden despistarse.

Paso al frente de los 'Pacos'

En cuartos se medirán a los 'Pacos', pero no se sabe a qué versión. La de primera ronda fue de una pareja sin sensaciones, la de octavos de final sufrió una transformación y encontró el camino más plácido hacia el triunfo. Pese a que se enfrentaron a una pareja con mucho desparpajo como son Manu Castaño, de tan solo 17 años, e Íñigo Jofre, Paquito Navarro y Fran Guerrero mostraron su mejor cara y con un 6-1 y 6-3 se plantaron a cuartos con las sensaciones absolutamente invertidas respecto al partido de su debut.

Nada plácido fue el duelo de Fede Chingotto y Ale Galán. Y eso que parecía que iba a ser un baño tras el 6-1 de inicio. Pero Tino Libaak y Álex Chozas sacaron el carácter en la segunda manga y estuvieron muy cerca de llevar el partido al tercer set tras conseguir ponerse con 5-2 en el marcador.

La reacción de Chingalán no se hizo esperar y lograron empatar el set 5-5 y llevarlo al tie break donde no dejaron escapar la victoria por 6-1 y 7-6 (5) y este viernes buscarán las semifinales ante Javi Barahona y Javi García.

Los 'Javis' llegarán cansados a esta eliminatoria tras un igualadísimo y durísimo partido tanto a nivel físico como mental. El duelo ante Mario del castillo y Nacho Vilariño fue antológico. Dos horas y 20 minutos de pura batalla que se decantó del lado de Barahona y García por 3-6, 7-6 (5) y 7-5. De esta manera, los Javis se aseguran un partido más en el torneo de su despedida como pareja, una de las más lonjevas del circuito actualmente que empezó su aventura en octubre de 2022.

Coki y Jon acaban con la hazaña de Gonza Alfonso

Una mejor versión también fue la que mostraron Coki Nieto y Jon Sanz, que atropellaron a Sanyo Gutiérrez y un Gonza Alfonso que sin duda notó su condición de jugar con una brecha en la frente tras el fuerte golpe del día anterior. La dupla argentina dio la cara en algunas fases del partido, pero jamás hicieron temer a Coki y Jon por su triunfo que lograron en 51 minutos por 6-0 y 6-2. Con esta derrota, Sanyo y Gonza ponen fin a su proyecto que ha durado apenas seis meses.

En cuartos se medirán a Lebrón y Augsburger que vienen con la flecha para arriba siguiendo el relato que todo el mundo esperaba donde poco a poco van creciendo como pareja y acercándose al nivel de las mejores parejas del mundo. Pese a que la pista de Miami no les beneficia, resolvieron sin problemas el duelo ante Pablo García y David gala por un doble 6-4.

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Parecida situación vivieron Franco Stupaczuk y Mike Yanguas ante Juanlu Esbrí y Álex Ruiz, ganando por 6-3 y 6-4 y su próximo reto serán Martín di Nenno y Momo González que se vieron beneficiados por la lesión de Lucas Campagnolo, que le obligó a retirarse y dejar vía libre a cuartos a sus rivales cuando el marcador mostraba la igualdad del duelo con un 7-6 (8), 3-6 y 1-0 a favor de Campa y Bautista.