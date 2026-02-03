Otro cambio radical en la vida de Ari Sánchez: Tras separarse de Paula Josemaría, ahora deja otra relación de siete años

Ari Sánchez está siendo una de las grandes protagonistas de este 2026, un año que estará lleno de novedades en la vida de la ex número uno que busca, con estos cambios radicales en su carrera, recuperar el trono del pádel mundial a medio o largo plazo, tal y como explicó en su momento.

Si el pasado 4 de diciembre la jugadora catalana anunciaba en redes sociales que tras cinco años juntas se separaba de Paula Josemaría, con quien logró ser número uno durante dos años, este martes, la jugadora catalana comunicaba también en redes sociales una separación muy sentida.

Ari jugó con esta pala en la Hexagon Cup / RRSS

'Mágic' Sánchez acaba contrato con la marca Head, que le ha acompañado durante siete años, y ha decidido que no renovará con ellos de cara a esta temporada que está a punto de arrancar.

En la Hexagon Cup, Ari jugó un con pala negra de otra marca, y explicó que "terminaba mi contrato con Head y ahora he acabado el derecho de tanteo que tenía de un mes. Así que estoy en mercado libre y tengo varias opciones que estoy estudiando. En unos días firmaré con una de las marcas y ya lo anunciaré". Desveló también que "aquí estoy probando una pala, he probado otras así que estoy en época de pruebas", dijo con una sonrisa.

Todo apunta que firmará con la potente ADIDAS, ya que la pala utilizada en la Caja Mágica era de esa marca, aunque estaba tuneada de negro para que nadie pudiera ver de qué modelo se trataba. De momento, la de Reus tan solo ha anunciado que deja HEAD, pero no ha querido desvelar su nuevo sponsor.

El mensaje de Ari

Igual que en su despedida de Paula, Ari ha colgado un vídeo en redes agradeciendo lo mucho que la marca estadounidense le ha dado estos siete años y el apoyo que ha recibido en todo momento por parte de la marca y de todos los trabajadores que ha conocido durante este largo tiempo de vinculación. "Hoy me despido de la que ha sido mi familia los últimos siete años @head_padel. Una decisión muy dura la que he tenido que tomar, porque han sido muchas personas las que han trabajado para que lograse ser la jugadora que soy hoy en día. Gracias a todas ellas, os deseo siempre lo mejor, y solo puedo estar agradecida por todo este tiempo", escribe Ari en el post.

No se ha hecho esperar la respuesta desde la marca: "Gracias por regalarnos tantos años de pádel, pasión y momentos inolvidables. Para nosotros ha sido un auténtico honor formar parte de tu camino y compartir esta etapa contigo. Te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias por todo, Magic".

Una demostración de que cuando las cosas se hacen bien las despedidas y roturas pueden ser tranquilas, reflexionadas y muy meditadas evitando tensiones y separaciones dramáticas.