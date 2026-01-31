Premier Padel 2026: calendario completo, fechas torneos en España y Finals en Barcelona

El pádel profesional sigue acelerando su expansión internacional y Premier Padel ha dado un golpe sobre la mesa con la presentación oficial del calendario 2026 del Qatar Airways Premier Padel Tour, una temporada que promete ser la más ambiciosa hasta la fecha. El circuito contará con 26 torneos repartidos en 18 países, con una clara apuesta por los eventos indoor: casi el 75% se disputarán bajo techo, reforzando la estabilidad competitiva y el atractivo televisivo.

La gran noticia para los aficionados españoles es la incorporación de Valencia como nueva sede del Tour, sumándose a un calendario nacional que seguirá teniendo un peso central con citas en Gijón, Málaga, Valladolid y Madrid. España reafirma así su condición de epicentro mundial del pádel, mientras el circuito abre nuevas fronteras con dos mercados inéditos: Londres y Pretoria, que debutarán en el tramo previo al parón veraniego.

El calendario completo de Premier Padel para 2026 / PREMIER PADEL

La temporada arrancará justo después de la Hexagon Cup de Madrid, con el Riyadh Season P1 el 9 de febrero. Tras la primera parada española en Gijón, Premier Padel cruzará el Atlántico para consolidar su presencia en América con torneos en Cancún y Miami, antes de regresar a Oriente Medio y el norte de África con eventos en Doha y Egipto.

El calendario mantiene también su esencia con el regreso de grandes plazas sudamericanas como Buenos Aires y Asunción, mientras Europa tomará el protagonismo entre junio y octubre con paradas en ciudades emblemáticas como Roma, París, Rotterdam o Düsseldorf.

En cuanto a los grandes escenarios, los tres Majors renovados seguirán siendo el eje del circuito: Qatar Major (abril), Italy Major (junio) y Paris Major en Roland-Garros (septiembre). La temporada regular se cerrará en noviembre con el Mexico Major en Acapulco, antes de que el broche final llegue en Barcelona.

Las finales, de nuevo en Barcelona

La capital catalana volverá a acoger las Premier Padel Finals del 7 al 13 de diciembre, donde competirán las 16 mejores parejas del ranking FIP Race, tanto en categoría masculina como femenina, por el título definitivo del año.

Pero el gran cambio de 2026 no será solo geográfico. Premier Padel y la Federación Internacional (FIP) han confirmado la introducción del nuevo sistema de puntuación “Star Point”, aprobado por unanimidad por las federaciones nacionales. El objetivo es claro: equilibrar tradición e innovación, mejorar el bienestar de los jugadores y aportar mayor previsibilidad a las retransmisiones.

David Sugden, CEO de Premier Padel, aseguró que el calendario representa “un momento fantástico para el pádel profesional”, mientras Luigi Carraro, presidente de la FIP, destacó que esta modernización “se alinea con los objetivos del Comité Olímpico Internacional”.