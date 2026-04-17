Cabreo monumental en NewGiza: "¿Por qué tiras la víbora a la mierda entonces?"

Aunque son lances de un partido producto de la adrenalina con la que lidian los jugadores durante un partido donde hay mucho en juego, la realidad es que no es habitual ver encontronazos como el que se vivió en los cuartos de final del NewGiza P2 durante el partido que enfrentaba a Javi Garrido y Lucas Bergamini contra Mike Yanguas y Franco Stupaczuk.

El partido estaba en el tercer set, calentito, con mucha tensión entre los jugadores. El cabreo llegó con un saque de Garrido que no entró, Yanguas lo resta y posteriormente Garrido manda la víbora al cristal. Garrido y Berga consideraban que no había entrado el saque pero Yanguas no lo dijo y el árbitro lo dio como bueno. Mike y Stupa que con ello ganaban el juego para ponerse 3-6, 6-3 y 4-1 tomaban una ventaja considerable.

Al salir de la pista Garrido le dice al juez de silla "¡fue malísimo!", a lo que Mike responde: "¿Por qué tiras la víbora a la mierda entonces?" y con un "vete a tomar por el c***", se va hacia el banquillo.

Bergamini sigue con la polémica: "Tu lo sabes, te queda en la conciencia a tí. La mía la tengo limpia. Tu te equivocas Mike", dirigiéndose a Yanguas. Ahí la respuesta de Yanguas es: "Berga, la última vez que me hablas así eh!!!" y se ve a Bergamini diciendo "siempre igual, siempre igual".

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Posteriormente, con las pulsaciones más bajas dejaron de un lado las diferencias en la pista para volver al buen rollo que tienen habitualmente. Es un lance del partido que generó una gran tensión en el momento.