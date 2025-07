Burdeos tendrá un nuevo clásico en la final

Fede Chingotto, Alejandro Galán, Martín di Nenno y Juan Tello salieron a la pista a disputar su semifinal sabiendo ya desde primra hora del día quien sería el rival en caso de clasificarse para la final. La lesión en las lumbares de Paquito Navarro le impidieron salir a la pista y el sevillano y Bergamini entregaron la plaza al último partido del torneo a Arturo Coello y Agustín Tapia sin tener que jugar la semifinal.

Y es que este torneo está siendo muy proclive a las retiradas ya que antes de Paquito ya se vieron obligados a retirarse Pationis y Sager, Oria y Vilariño, además de la ya no presencia en el cuadro principal de la pareja 3, Juan Lebrón y Franco Stupaczuk por los problemas físicos del Lobo. Tampoco el cuadro femenino se ha librado de las retiradas. Delfi Brea con una lesión en la pierna derecha ya no viajó a Burdeos quedando la pareja dos fuera del torneo. Y justo antes de disputarse la semifinal masculina, Alejandra Alonso recibió un golpe en su partido de semis y no pudo seguir cediendo ante Ustero y Araújo.

Ari Sánchez no se retiró, acabó el partido, pero lo hizo lesionada y acabó el duelo renqueante quedando fuera de las semifinales tras ser eliminadas las número uno frente a, precisamente, Alonso y Jensen.

Semifinal muy equilibrada

Pero vayamos a la semifinal que sí se disputó..., y se acabó, en la pista central. Arrancó el partido con un tempranero break de los número dos. Pero ya se ha demostrado durante toda la semana que en Burdeos una rotura no te garantiza nada y, con un contrabreak la dupla argentina recuperó lo perdido. Pero Chingalán insistió, presionó y con otra rotura lograba llevarse la primera manga.

Una gran parte del trabajo de la número dos estaba hecho. Pero tocaba seguir remando. Arrancó el segundo set con la misma igualdad. Ninguna de las dos parejas tomaba el mando. Nadie dominaba. Era una partida de ajedrez, un duelo de estrategias en una pista que permite tanta imaginación y tantas jugadas maestras que daba gusto asistir al espectáculo.

No fue hasta el noveno juego cuando de nuevo Chingotto y Galán, después de desperdiciar varias oportunidades, conseguían una rotura, que de nuevo recuperaron Tello y Di Nenno agarrándose al partido. No podía haber más emoción en la central de Burdeos. Y no merecía el set un mejor colofón que un tie break.

Tello y Di Nenno levantaron la primera bola de partido, pero ya no pudieron con la segunda y Chingotto y Galán se llevaron la semifinal por 6-3 y 7-6 (6) para conseguir su semifinal número 23 ganada y con ello un nuevo pase a la final donde de nuevo se medirán a Coello y Tapia en el que es el clásico de Premier Padel.