Burdeos P2 Premier Padel 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver el torneo

La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Burdeos P2. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Burdeos P2 por TV y online en España.

Hoy, sábado 4 de julio, arranca la penúltima jornada del cuadro principal del torneo donde se completarán las semifinales tanto del cuadro masculino como del femenino donde estarán los principales favoritos de ambas categorías.

El torneo tiene lugar en el Patinoire de Mériadeck y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.

Recordemos que los torneos P2 tienen en este 2026 un cuadro masculino de 28 parejas y un cuadro femenino de 24.

Los P2 son los torneos que reparten 600 puntos, por detrás de los Major que reparten 2.000 y de los P1 que reparten 1.000 puntos a los ganadores.

Horarios del Burdeos P2 Premier Pádel hoy

La jornada arranca a las 13.00 horas (CET):

PISTA CENTRAL

Icardo/Jensen (5) vs Josemaría/González (2) | A las 13.00 h. (CET)

Triay/Brea (1) vs Sánchez/Ustero (3) | No antes de las 14.30 h. (CET)

Yanguas/Stupaczuk (4) vs Galán/Chingotto (2) | No antes de las 17.00 h. (CET)

Tapia/Coello (1) vs Di Nenno/Navarro (6) | No antes de las 18.30 h. (CET)

BURDEOS P2 PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Burdeos P2:

DÓNDE VER EL BURDEOS P2 PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2026 y el Burdeos P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Burdeos P2 Premier Padel 2026, además de la actuación de las parejas españolas.