Bunq, nuevo patrocinador de la Hexagon Cup

La Alpine Hexagon Cup 2025 y bunq, el segundo mayor neobanco de Europa, han firmado un acuerdo de patrocinio estratégico. Esta alianza se enmarca en el compromiso mutuo por promover el avance, tanto en lo social como en lo deportivo, el desarrollo digital y la adaptación de nuevos formatos en un mundo cada vez más interconectado.

La Alpine Hexagon Cup 2025, una de las competiciones deportivas más destacadas del calendario, se distingue por su enfoque en la innovación, el fomento de la competencia saludable y el impulso del talento joven. La colaboración con bunq se alinea perfectamente con estos valores. El neobanco ha revolucionado el sector bancario en Europa situando al usuario en el centro de su estrategia. El objetivo de bunq es facilitar la vida a las personas simplificando la gestión del dinero, con especial foco en las personas con un estilo de vida internacional y que necesitan una experiencia bancaria sin fronteras.

A través de esta colaboración, Hexagon Cup refuerza, aún más, su compromiso con la innovación y la adaptación a las nuevas formas de vivir y competir. Con el patrocinio de la Hexagon Cup, bunq refuerza su apuesta por España, uno de los destinos más elegidos por las personas que llevan un estilo de vida internacional y, por lo tanto, un mercado clave para bunq.

"La colaboración con bunq representa un paso clave en nuestra misión de innovar y ofrecer experiencias únicas a los participantes de la Alpine Hexagon Cup 2025. Esta alianza no solo sustenta nuestro compromiso con la vanguardia tecnológica, sino que también nos permite conectar con una comunidad global que puede compartir nuestra pasión por el deporte", ha expresado Astrid Thams, commercial Managing Director de Hexagon Cup.

Sobre Hexagon Cup

Hexagon Cup es el evento que ha revolucionado el pádel mundial. Bajo el lema “For the Fans. For the Players. For the Game”, propone una experiencia única a nivel deportivo y de entretenimiento al nivel de los grandes eventos deportivos mundiales. Tras el gran éxito cosechado en 2024, la Alpine Hexagon Cup 2025 celebrará su segunda edición en el Madrid Arena del próximo 29 de enero al 2 de febrero.

El torneo presenta un innovador formato por equipos, que en esta edición pasarán a ser ocho y en el que los mejores jugadores profesionales del mundo, divididos en categorías masculina, femenina y Next Gen, unen fuerzas para competir en equipos liderados por grandes personalidades como Sergio “Kun” Agüero, Leo Messi, grupo Taktika Padel liderado por Gabriel Pérez & Edu Conde (Krü Padel by Taktika); Eva Longoria, Pepe Bastón & Dani Homedes de Dara Sport (ElevenEleven); la Rafa Nadal Academy (Rafa Nadal Academy Team powered by Richard Mille); Pierre Gasly & Loic Fery (10 Padel); Andy Murray, Anthony Joshua, Arran Yentob & Dani Vallverdu de AD Global Sports (AD/vantage); Robert Lewandowski (RL9 Team); María Esteve & Carlos Lopez-Lay (Team Bella Puerto Rico) y Hexagon Cup FANS (Hexagon Team).