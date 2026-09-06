Bullpadel revoluciona su Proline 2027 con nueve palas que buscan marcar una nueva era

Bullpadel mira hacia 2027 con una renovación prácticamente total de su gama profesional. La marca presentó su nueva colección Proline 2027 aprovechando la celebración del Comunidad de Madrid P1, formada por nueve palas completamente renovadas y desarrolladas con el objetivo de combinar innovación tecnológica, rendimiento y una identidad estética más moderna.

La nueva colección mantiene el vínculo con algunos de los grandes nombres del circuito profesional. Paquito Navarro, Martín Di Nenno, Gemma Triay, Pablo Cardona, Delfi Brea, Fede Chingotto, Bea González, Claudia Fernández y Alejandra Salazar cuentan con modelos asociados a sus respectivos estilos de juego.

Hack 05 27, la nueva apuesta de Paquito Navarro

La Hack 05 27 llega de la mano de Paquito Navarro y supone, según Bullpadel, una evolución completa de la saga. El modelo apuesta por una mayor agilidad y aerodinámica para facilitar la aceleración del golpeo y está dirigido especialmente a jugadores técnicos que buscan imprimir potencia y ritmo al juego. Su diseño también se renueva, con una superficie blanca combinada con detalles negros y rojos que refuerzan su carácter agresivo.

La nueva pala de Paquito Navarro / Bullpadel

XPLO 02 27, potencia extrema para Martín Di Nenno

La XPLO 02 27 es la propuesta más radical de Bullpadel para los amantes de la potencia. Desarrollada junto a Martín Di Nenno, la pala busca llevar al límite la capacidad de generar velocidad en cada impacto. Su diseño rompe con la estética tradicional al presentar dos caras diferenciadas, con una combinación de tonos oscuros y acentos turquesa. Un modelo concebido para un juego ofensivo y directo.

La nueva pala de Martín Di Nenno / Bullpadel

Elite 02, la pala de Gemma Triay

La Elite 02 nace de la colaboración con Gemma Triay y busca combinar rendimiento, manejabilidad y elegancia. Su formato híbrido y su carácter versátil pretenden facilitar una ejecución fluida y reducir el esfuerzo durante el juego. El diseño sigue esa misma línea, con una estética clara y sofisticada, detalles negros y un lenguaje visual asociado al control y la precisión.

La nueva pala de Gemma Triay / Bullpadel

Vertex 05, la evolución de un clásico para Juan Tello

La Vertex 05 representa la última evolución de uno de los modelos más reconocibles de Bullpadel. La marca apuesta por una pala polivalente, capaz de responder tanto en defensa como en ataque y en las transiciones. Incorpora un corazón reforzado y una evolución del sistema Curv para mejorar la estabilidad y la transmisión de energía. Su estética combina carbono visto con detalles blancos y naranjas.

La nueva pala de Juan Tello / Bullpadel

Vertex 05 Geo, la versión más agresiva para Cardona

La Vertex 05 Geo 27 lleva el concepto Vertex hacia un terreno más ofensivo. Inspirada en el juego de Pablo Cardona, mantiene la polivalencia de la saga pero incorpora una estructura geométrica destinada a ampliar la superficie de golpeo y favorecer un mayor balance ofensivo. El diseño tampoco pasa desapercibido: un llamativo degradado amarillo y naranja convierte a este modelo en uno de los más reconocibles de la colección.

La nueva pala de Pablo Cardona Cardona / Bullpadel

Vertex 05 Woman, la apuesta de Delfi Brea

La Vertex 05 W 27 es la versión orientada a las jugadoras que buscan ligereza y manejabilidad sin renunciar a la potencia. El modelo de Delfi Brea mantiene el corazón reforzado y el sistema Curv, con un formato y peso pensados para favorecer la libertad de movimientos. Su acabado en tonos coral aporta una identidad propia y combina una estética más suave con un marcado carácter competitivo.

La nueva pala de Delfi Brea / Bullpadel

Neuron 02 Edge, precisión para Fede Chingotto

La Neuron 02 Edge 27 ha sido desarrollada junto a Fede Chingotto y parte de una idea muy vinculada al juego del argentino: anticipación, lectura y precisión. El modelo incorpora la tecnología PrismLock, una arquitectura prismática que busca reforzar la estructura, reducir la torsión y proporcionar una respuesta más estable. Su cabeza geométrica añade potencia sin abandonar el carácter de control de la saga Neuron. Visualmente destaca por sus dos caras, una en tonos oscuros y otra más clara.

La nueva pala de Fede Chingotto / Bullpadel

Pearl 27, la potencia accesible de Bea González

La Pearl 27 es la pala desarrollada junto a Bea González y está pensada para jugadoras que buscan un juego ofensivo con una potencia fácil de activar. El modelo combina tecnologías como Pearl Core y Air React Channel para favorecer la aceleración, mientras que el núcleo Multieva y la superficie Fibrix buscan aportar equilibrio entre respuesta y comodidad. Su diseño tiene además un marcado componente personal: una de sus caras está inspirada en Málaga, con referencias al sol, las olas, las palmeras y los espetos, mientras que la otra apuesta por una estética más técnica.

La nueva pala de Bea González / Bullpadel

Wonder 27, el 'Magic Touch' de Claudia Fernández

La Wonder 27 acompaña la evolución de Claudia Fernández, que en los últimos años ha pasado de promesa a protagonista del circuito mundial. Bullpadel ha trabajado junto a la joven jugadora en un modelo ligero, ágil y firme, centrado especialmente en el control y la naturalidad de respuesta. Su diseño combina negro con detalles en azul y rosa, en una estética joven y deportiva.

La nueva pala de Claudia Fernández / Bullpadel

Flow Legend 27, el homenaje a Alejandra Salazar

La Flow Legend 27 está inspirada en el juego de Alejandra Salazar y presenta un significado especial dentro de la colección. Bullpadel la define como la última pala de la trayectoria profesional de la madrileña y la convierte en un homenaje a su carrera. El modelo busca combinar ligereza y potencia y adapta la saga Flow a las nuevas exigencias del juego. Su diseño, en tonos arena y dorados, incorpora los títulos conquistados por Salazar a lo largo de su carrera como parte de la propia gráfica de la pala.

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La nueva pala de Alejandra Salazar / Bullpadel

Con esta colección, Bullpadel refuerza su apuesta por una gama profesional en la que cada modelo busca tener una personalidad propia. Nueve palas, nueve perfiles y nueve formas diferentes de entender el pádel, pero con un denominador común: trasladar la evolución tecnológica de la marca al juego de sus principales referentes profesionales.