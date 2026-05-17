Buenos Aires vive dos semifinales históricas con una Delfi Brea empujada por una grada incondicional

El pádel femenino firmó este sábado una de las jornadas más espectaculares que se recuerdan en el Buenos Aires Premier Padel P1 2026. Ante 16.920 espectadores en el Parque Roca, récord histórico de asistencia en un partido de pádel, las semifinales ofrecieron dos auténticas batallas maratonianas que dejaron exhaustas a las jugadoras y entregado a un público argentino que empujó como nunca desde las tribunas a su compatriota Delfi Brea.

La primera semifinal ya avisó de que la jornada sería inolvidable. Paula Josemaría y Bea González tuvieron que remontar un partido durísimo frente a Ari Sánchez y Andrea Ustero para imponerse por 2-6, 7-5 y 6-4 tras 2 horas y 26 minutos de máxima tensión.

Las número dos fueron creciendo con el paso de los juegos después de un inicio dominado por Ari y Andrea, que volvieron a demostrar su peligrosidad como pareja, sobre todo la de Reus, que se mueve como pez en el agua en las pistas lentas como es el caso y controla los tempos desarbolando las estrategias de sus rivales. Sin embargo, Bea apareció en los momentos clave para cambiar la dinámica de un partido que parecía escaparse y lideró una remontada que permite a la malagueña y a Paula alcanzar su quinta final consecutiva tras conquistar Asunción, Bruselas, Miami y NewGiza.

Remontada épica de Gemma y Delfi

Pero lo mejor todavía estaba por llegar. El Parque Roca explotó emocionalmente en la segunda semifinal, donde Gemma Triay y Delfi Brea sobrevivieron a una auténtica montaña rusa ante Claudia Fernández y Sofia Araújo.

La argentina acusó por momentos la presión de jugar ante su público y la situación se volvió dramática cuando las número uno estuvieron a una pelota de la derrota. Sin embargo, el Mary Terán de Weiss rugió como nunca para sostener a su ídola como si fuera un campo de fútbol empujaron a la bonaerense y a su compañera hacia el tercer set. "El segundo set lo ganó el público", decía Gemma tras el partido, y no le faltaba razón.

A partir de ahí, Triay y Delfi reaccionaron de forma espectacular, dominaron el tie-break del segundo set y terminaron cerrando una victoria memorable por 3-6, 7-6 (1) y 6-4 tras 3 horas y 3 minutos de batalla.

Visiblemente emocionada, Delfi Brea reconoció tras el encuentro el impacto del ambiente vivido en Buenos Aires: “El argentino siempre está. No dimensionamos lo grande que es este estadio”.

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La final enfrentará nuevamente a las dos mejores parejas del momento. Por un lado, Triay y Brea buscarán ampliar su dominio y conquistar un nuevo título; por el otro, Paula y Bea intentarán sumar su quinto trofeo consecutivo y poner presión al liderato de las número uno en una rivalidad que no deja de crecer torneo tras torneo.