Buenos Aires, un torneo con sabor a despedida... y con un adiós amargo e inmerecido de Lamperti

El Premier Padel de Buenos Aires no será un torneo más. La cita argentina, una de las más especiales del calendario por ambiente y pasión, se ha convertido también en una estación de paso antes de una nueva revolución de parejas en el circuito. Muchas duplas afrontarán el P1 sabiendo que será su último baile juntos antes del Major de Italia, donde llegará otra gran sacudida en el ranking.

La primera separación confirmada es la de Paquito Navarro y Fran Guerrero. La pareja no ha terminado de encontrar regularidad y el mal sabor de boca dejado en Asunción, con derrota temprana y visibles gestos de tensión en el banquillo, acabó corroborando una decisión que ya estaba decidida de antemano. Buenos Aires será el último torneo de una unión que apenas ha conseguido despegar pese al gran debut en Riad llegando a semifinales.

También pondrán fin a su etapa juntos Martín Di Nenno y Momo González. La dupla había despertado ilusión por la mezcla de talento y creatividad, pero los resultados no terminaron de acompañar y ambos buscarán nuevos caminos para intentar reengancharse a la pelea con las parejas más fuertes del circuito.

Otro proyecto fugaz que llega a su final es el de Víctor Ruiz y Sanyo Gutiérrez. Apenas cuatro torneos han durado juntos antes de decidir separar sus caminos. La falta de química competitiva y las dificultades para encontrar continuidad precipitaron un cambio exprés que deja una vez más a Sanyo buscando reconstruirse en el tramo más delicado de su carrera.

Víctor Ruiz y Sanyo jugarán su último torneo juntos en Buenos Aires / RRSS

La lista de despedidas la completan Jairo Bautista y Lucas Campagnolo, otra dupla que tampoco logró consolidarse pese a algunos partidos interesantes en las últimas semanas y a los que las llamadas de jugadores de mayor ranking han sido determinantes para optar por la separación.

Las nuevas parejas para Italia

Todas estas rupturas desembocarán en un auténtico mercado de movimientos para el Major de Italia. La pareja más llamativa será el regreso de Paquito Navarro y Martín Di Nenno, una asociación que ya vivió una primera etapa y que ahora tendrá una segunda oportunidad con más urgencias que nunca.

Paquito y Di Nenno volverán a jugar juntos a partir del Italy Major / Premier Padel

Además, Javi Leal volverá a unir fuerzas con Fran Guerrero en una especie de versión 2.0 de una pareja que dejó buenos recuerdos en el pasado. Momo González iniciará nueva aventura junto a Lucas Campagnolo, mientras que Jairo Bautista jugará con Íñigo Jofre.

Por su parte, Sanyo Gutiérrez compartirá pista con Maxi Sánchez Blasco en otro intento por recuperar sensaciones, mientras que David Gala formará dupla con Enzo Jensen y Víctor Ruiz arrancará etapa junto a Mario Ortega.

Una despedida poco lucida

Miguel Lamperti, que cayó en la previa de Buenos Aires junto al paraguayo Martín Abud, vivió una despedida amarga en su país en el año de su adiós definitivo al circuito. Muchos aficionados y voces del pádel argentino entendían que el histórico jugador merecía una wildcard para disputar el cuadro final y poder despedirse de verdad de su gente en la pista central, rodeado del ambiente que siempre generó en Argentina.

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Sin embargo, el último baile de Lamperti en Buenos Aires acabó produciéndose el lunes, lejos de los focos principales, en la pista 2 y durante la fase previa. Un escenario demasiado pequeño para una figura que marcó una época y que sigue siendo uno de los jugadores más queridos del circuito. El argentino continuará ahora su gira de despedida en Italia junto al portugués Pedro Perry, actual número 185 del mundo, en una temporada inevitablemente cargada de nostalgia.