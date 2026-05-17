Otro clásico tras una jornada marcada por el récord mundial y las maratones femeninas

Después de más de cinco horas y media de pádel femenino absolutamente histórico y de un Parque Roca convertido en una caldera con el récord mundial de 16.920 espectadores, llegó el turno de las semifinales masculinas en el Buenos Aires Premier Padel P1 2026. Y aunque el listón emocional parecía imposible de superar tras las batallas protagonizadas por las mujeres, los grandes favoritos respondieron con autoridad para dibujar otra final de ensueño.

La lógica del ranking se impuso en ambas semifinales y el torneo argentino tendrá este domingo el gran clásico actual del circuito: Arturo Coello y Agustín Tapia frente a Fede Chingotto y Alejandro Galán.

Los primeros en sellar el pase fueron Coello y Tapia, que superaron a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas por 6-2 y 7-6 (2). Los números uno dominaron con claridad gran parte del encuentro, aunque tuvieron que elevar el nivel en el segundo set para evitar la reacción de una pareja siempre competitiva.

El ambiente volvió a ser ensordecedor cada vez que Tapia tocaba la bola. El argentino, convertido en uno de los grandes ídolos del torneo, volvió a disfrutar de una conexión especial con el público porteño: “Es increíble esta sensación única de jugar en casa”, reconoció tras alcanzar su séptima final de la temporada. Dos datos que dan a entender lo sólida que es la pareja uno: Coello se convirtió tras el triunfo en el primer jugador en la historia de la Premier Padel en alcanzar las 50 finales; por su lado, Agustín Tapia entra en el top 5 histórico de jugadores con más finales disputadas en la historia del pádel profesional.

Chingotto y Galán, una apisonadora

La otra semifinal tuvo mucha menos historia de la esperada. Fede Chingotto y Alejandro Galán firmaron una actuación demoledora para aplastar a Juan Lebrón y Leo Augsburger por 6-0 y 6-3 en menos de una hora.

Las condiciones lentas de la pista perjudicaron claramente el juego explosivo de Lebrón y Augsburger, incapaces de encontrar soluciones ante la presión constante de unos Chingalán muy sólidos desde el inicio. El dominio fue absoluto y la grada argentina disfrutó especialmente con un Chingotto que buscará este domingo su quinto título de la temporada junto a Galán.

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Buenos Aires ya forma parte de la historia del pádel por su récord de asistencia, pero también por una jornada de semifinales inolvidable que mezcló dramatismo, emoción y el mejor espectáculo del mundo.