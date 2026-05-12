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Buenos Aires Premier Padel P1 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver

Consulta los horarios y resultados de hoy en el Buenos Aires Premier Padel P1 2026. Te contamos dónde ver el torneo de padel en directo por TV y online

Las 'Alejandras' arrancan este martes en Buenos Aires

Las 'Alejandras' arrancan este martes en Buenos Aires / Premier Padel

Angie F.G.

La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Buenos Aires Premier Padel P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Buenos Aires P1 por TV y online en España.

Hoy, martes 12 de mayo, se disputa la primera jornada del cuadro principal del torneo donde arranca la primera ronda del cuadro masculino y del cuadro femenino, en este caso ya con algunas cabezas de serie en acción.

En la capital de Argentina defienden título los número uno del circuito, Agustín Tapia y Arturo Coello, en hombres, y en mujeres Ari Sánchez y Paula Josemaría, hoy con otras compañeras después de anunciar su separación al final de la campaña 2025.

Recordemos que los torneos P1 cuentan en este 2026 con un cuadro masculino de 48 parejas y un cuadro femenino de 28.

El torneo tiene lugar en el Parque Roca y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.

Los P1 son los torneos que reparten 1.000 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.

Horarios del Buenos Aires Premier Pádel hoy

La jornada arranca a las 15.00 horas (CET):

PISTA CENTRAL

  • Belluati/Sager vs López/Dal Bianco (Q) | A las 15.00 h. (CET)
  • Dametto/Calleja (Q) vs Benítez/Cepero | A continuación
  • Rolla/Peirón (WC) vs Pereyra/Chiostri (WC) | A continuación
  • Rubini/Sánchez vs Libaak/Chozas | No antes de las 21.00 h. (CET)
  • Ruiz/Gutiérrez vs Contreras/Díaz (WC) | A continuación
  • Banchero/Jimérez (WC) vs Borrero Sharifova | A continuación

PISTA 2

  • Diestro/Sánchez vs Jofre/Gala | A las 15.00 h. (CET)
  • Pineda/García (Q) vs Ruiz/Rubio | A continuación
  • Hernández/Collado vs Lijó/Rodrigo | A continuación
  • Rodríguez/De Pascual (Q) vs Montiel/Abbate | A continuación
  • Patiniotis/Martínez vs Hernández/Jensen | A continuación
  • Salazar/Alonso (7) vs Luján/Rodríguez | A continuación

PISTA 3

  • Zapata/Domínguez vs Cabeza/González (Q) | A las 19.00 h. (CET)
  • Perino/Fernández vs Huete/González | A continuación
  • Torre/Capra vs Santigosa/Sintes | A continuación
  • Collombon/Montes vs Martínez/Pérez | A continuación

PISTA 4

  • Ronco/Lacamoire (Q) vs Valdés/Núñez (Q) | A las 19.00 h. (CET)
  • Ortega/Piotto vs Gil/Castaño | A continuación
  • Goenaga/Fernández vs Gutiérrez/Oria | A continuación
  • Bidahorria/Caparros vs Guinart/Virseda (8) | A continuación

BUENOS AIRES PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Buenos Aires P1:

DÓNDE VER EL BUENOS AIRES PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2026 y el Buenos Aires P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Buenos Aires Premier Padel P1 2026, además de la actuación de las parejas españolas.

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