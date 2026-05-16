Buenos Aires merecía las mejores semifinales del mundo y Lamperti, el sentido homenaje que recibió

Buenos Aires merecía las semifinales perfectas y las tendrá tanto en el cuadro masculino como también en el femenino con las mejores cuatro parejas de cada categoría en liza. No se puede perdir más para un escenario tan impresionante como el Estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca que este viernes se llenó con más de 13.000 espectadores en sus gradas mientras que este sábado espera batir de nuevo el récord de espectadores en un torneo de pádel superando los 16.156 aficionados del año pasado en ese mismo recinto.

En el cuadro femenino abrirán jornada Andrea Utsero y Ari Sánchez frente a Paula Josemaría y Bea González, partido al que les seguirá un emocionante GemmaTriay y Delfi Brea contra Claudia Fernández y Sofi Araújo. Una vez definida la final femenina, serán los mejores del mundo quienes entrarán a escena.

No antes de las 17:00h comenzará la jornada de semifinales masculina, con Arturo Coello y Agustín Tapia, quien este viernes recibieron una impactante ovación de sus compatriotas antes de hablar tras el triunfo, que buscarán mantener la tradición este año de estar en todas las finales de los torneos que han jugado -se saltaron NewGiza-. Para ello deberán imponerse a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas que tuvieron un partido muy diferente al de sus rivales este sábado.

En el primero, si bien Lucas Campagnolo y Jairo Bautista dieron la cara, la realidad es que la superioridad de los Golden Boys fue persistente durante la hora que duró el duelo hasta que lograban el premio de unas nuevas semis ganando por un doble 6-2 a unos rivales que se despedían como pareja con esta derrota ante los número uno. Fundidos en un emotivo abrazo dijeron adiós a Buenos Aires y a un binomio que ha dado muchos quebraderos de cabeza a las mejores parejas del mundo.

Mucho más complicado fue el partido de Stupa y Yanguas frente a los jóvenes Javi García y Jose Jiménez, dos luchadores bravos que compensan con su enorme físico las posibles carencias en su juego que, todo hay que decirlo, cada día son menos y más los golpes ganadores con los que cuentan en sus palas. Hoy son pareja 15, pero de seguir con esta progresión seguro que pronto estarán llamando a la puerta de las primeras ocho del cuadro. Tras una gran batalla en el 20x10 donde la pareja tres tuvo que remar mucho para llevarse un emocionante primer set que se fue al tie break, en la segunda manga la dupla española acusó el golpe y se vio francamente superada por Stupa y Mike quienes tiraron de ranking para ganar por 7-6 (6) y 6-3.

Para el último turno de ‘semis’ quedará el duelo más esperado entre Alejandro Galán y Fede Chingotto, y Juan Lebrón y Leo Augsburger. Ale y Chingo, la dupla con más títulos en 2026 habiendo ganado cuatro de los siete que han disputado, volvieron a sacar su mejor versión para doblegar, en dos sets muy dispares, a los combativos Jon Sanz y Coki Nieto (6-1, 7-6(6)).

Por su lado, ‘El Lobo’ y Augsburger lucieron todo su talento y pegada ante Paquito Navarro y Fran Guerrero (6-3, 6-2) -otra pareja que se separa después de este torneo- y este sábado buscarán su tercera final como dupla.

Un sentido homenaje a Lamperti

La jornada del viernes también contó con un emotivo homenaje al mítico Miguel Lamperti, que no pudo contener las lágrimas ante la gran ovación que le dedicaron los más de 13.000 paisanos que se pusieron en pie para despedir al canoso de Bahía Blanca.

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Lamperti salió a la pista central tras el segundo partido masculino de la jornada de cuartos y dirigió unas palabras de despedida al público argentino – su público – en el que ha sido, a sus 47 años, su último torneo de Premier Padel en Argentina. Miguelito anunció que al final de esta temporada colgará la pala después de toda una vida amando este deporte y dedicado en cuerpo y alma al pádel.