Bruselas toma el relevo: vuelve la acción con Coello y Tapia que ponen fin a tres semanas de 'vacaciones'

Tras el torneo vivido bajo las pirámides de Newgiza, el circuito Qatar Airways Premier Padel Tour no se detiene y pone rumbo a Bélgica. La Gare Maritime de Tour & Taxis acoge desde esta semana la tercera edición del Brussels Premier Padel P2, una cita que repartirá 600 puntos FIP y que vuelve a reunir a las mejores parejas del mundo.

El gran aliciente en el cuadro masculino será el regreso de Arturo Coello y Agustín Tapia. Los números uno, ausentes en Egipto, vuelven a escena tras tres semanas de parón con el objetivo de defender el título conquistado en 2025. Iniciarán su camino directamente en octavos de final, donde podrían medirse a una dupla procedente de la previa o al siempre imprevisible tándem formado por Tolito Aguirre y Álex Arroyo.

En el otro lado del cuadro, Fede Chingotto y Ale Galán llegan en plena forma tras proclamarse campeones en Newgiza. La pareja número dos, que ya sabe lo que es ganar en Bruselas (lo hicieron en 2024), arrancará ante Juanlu Esbrí y Álex Ruiz o frente a José Jiménez y Javi García, a quienes ya superaron la pasada semana en cuartos y buscarán el título que les permita mantenerse como números uno en la Race.

Lamperti apuesta por un jugador local

El torneo también tendrá acento local desde el inicio con un derbi belga entre wild cards: Clément Geens, junto al francés Dylan Guichard, se medirá a Isaac Huysveld, que formará pareja con Miguel Lamperti. Los ganadores tendrán premio mayúsculo: enfrentarse a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas en octavos.

Si se cumplen los pronósticos, los cuartos de final prometen emociones fuertes, con posibles duelos como Coello/Tapia frente a Nieto/Sanz, González/Di Nenno ante Stupaczuk/Yanguas, Lebrón/Augsburger contra Bergamini/Garrido y Guerrero/Navarro frente a Chingotto/Galán.

Paula y Ari defienden título por separado

En categoría femenina, Paula Josemaría, vigente campeona en Bruselas junto a Ari Sánchez, defenderá el título junto a Bea González después de que el nuevo dúo aterrice en Bélgica lanzado tras sus triunfos en Miami y Newgiza. Debutará ante Virginia Riera y Teresa Navarro o frente a Carolina Orsi y Patty Llaguno.

Como principales favoritas partirán Delfi Brea y Gemma Triay, cabezas de serie número uno en un cuadro de 24 parejas donde las ocho mejores arrancan directamente en octavos. Su primer compromiso será ante Marta Barrera y Jimena Velasco o contra las belgas Pysson y Boeykens.

El cuadro femenino también dibuja unos hipotéticos cuartos de alto voltaje, con enfrentamientos como Brea/Triay ante Salazar/Alonso, Icardo/Jensen frente a Sánchez/Ustero, Fernández/Araújo contra Guinart/Virseda y un posible cruce entre Ortega/Calvo y Josemaría/González.

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Con todos los ingredientes sobre la mesa, Bruselas se prepara para una semana de pádel de máximo nivel, marcada por regresos esperados, parejas en estado de gracia y la lucha por seguir sumando en una temporada que no da tregua.