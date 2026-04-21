Bruselas Premier Padel P2 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver

La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Bruselas Premier Padel P2. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Bruselas P2 por TV y online en España.

Hoy, martes 21 de abril, se disputa la primera jornada del cuadro principal del torneo con seis partidos de la primera ronda en categoría masculina con algunas cabezas de serie ya en juego como Paquito Navarro y Fran Guerrero o Momo González y Martín di Nenno.

En la capital de Bélgica defienden título los número uno del circuito, Arturo Coello y Agustín Tapia, que vuelven al ruedo tras renunciar participar en el P2 de NewGiza, y Ari Sánchez y Paula Josemaría, hoy con otras compañeras después de anunciar su separación a finales de 2025.

Recordemos que los torneos P2 cuentan en este 2026 con un cuadro masculino de solo 32 parejas y un cuadro femenino de 24.

El torneo tiene lugar en la Gare Maritime de Tour & Taxis de la ciudad belga y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.

Los P2 son los torneos que reparten 600 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y de los P1 que reparten 1.000 puntos a los ganadores.

Horarios del Bruselas Premier Pádel hoy

La jornada arranca no antes de las 16.00 horas (CET):

PISTA CBC

Leal/Cardona vs Bautista/Campagnolo | No antes de las 16.00 h. (CET)

González/Di Nenno (7) vs Lijó/García | A continuación

Geens/Guichard (WC) vs Huysveld/Lamperti (WC) | A continuación

Guerrero/Navarro (5) vs Tello/Arce | A continuación

PISTA NEXTENSA

Esbrí/Ruiz vs Jiménez/García | A las 18.00 h. (CET)

Diestro/Sánchez vs Jofre/Gala | A continuación

BRUSELAS PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Bruselas P2:

DÓNDE VER EL BRUSELAS PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2026 y el Bruselas P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Bruselas Premier Padel P2 2026, además de la actuación de las parejas españolas.