Bruselas aúlla con el Lobo: Lebrón da el golpe y Triay jugará su final número 100

Las semifinales del Lotto Brussels Premier Padel P2 by CBC depararon un espectáculo de alto nivel en la capital de Bélgica. Si bien en el cuadro masculino se vivió un resultado inesperado, en el femenino se confirmó una final que empieza a consolidarse como un clásico del circuito.

En categoría masculina, Juan Lebrón y Leo Augsburger dieron la sorpresa al cargarse a Fede Chingotto y Ale Galán. Desde el primer momento mostraron una gran solidez, con un Lebrón muy protagonista y un Augsburger decisivo en los puntos clave. Supieron manejar mejor los momentos importantes y se mantuvieron firmes con su servicio, cerrando el partido en dos sets y firmando una de las victorias más destacadas del torneo.

En la otra semifinal, Arturo Coello y Agustín Tapia tuvieron que remontar ante Mike Yanguas y Franco Stupaczuk. Comenzaron por detrás, pero lograron reaccionar, ajustar su juego y cambiar la dinámica del partido. Una vez tomaron el control, fueron claramente superiores y terminaron sellando su pase a la final con autoridad.

No hubo tantas sorpresas en el cuadro femenino. Bea González y Paula Josemaría confirmaron su gran estado de forma tras remontar un partido complicado frente a Sofía Araújo y Claudia Fernández. Después de un complicado inicio, elevaron su nivel y terminaron imponiéndose con claridad, acercándose así a su tercer título consecutivo.

Sus rivales en la final serán Gemma Triay y Delfina Brea, que siguen mostrando un rendimiento impecable. Supieron resistir la presión de Tamara Icardo y Claudia Jensen y volvieron a marcar la diferencia en los momentos decisivos. Para Triay, además, esta final tendrá un significado especial, ya que será la número 100 de su carrera.

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Será la cuarta final consecutiva entre estas dos parejas en el circuito femenino, lo que refleja la consolidación de una rivalidad cada vez más marcada. Bruselas se prepara para un desenlace de alto nivel, con dos duplas en gran forma y mucho más que un título en juego.