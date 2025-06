La broma con rima de Chingotto a Bela: "Si me la ***** te lo digo"

Todo campeonato, por importante que sea, merece momentos divertidos y el que protagonizó Fede Chingotto este jueves en Roma no tiene desperdicio. El ratón, un tipo simpático y que siempre va con una sonrisa por delante, no dudó en hacerle una broma a Fernando Belasteguín, leyenda de este deporte.

Chingo, que se encuentra jugando el Italy Major donde logró el pase a cuartos de final por la mañana, estaba en un rato de descanso junto al entrenador Gaby Reca y algún compañero más que no sale en la imagen cuando se les ocurre llamar al 'Sheriff', como le llama el propio Fede, a Bela.

Si bien de entrada no contesta a la llamada, sí lo hace al cabo de un rato y Fede le pide permiso para poner la cámara. La broma estaba preparada desde Padelpro TV, una cuenta de Instagram donde se muestran interioridades del pádel y se hacen bromas entre los jugadores continuamente que estaba grabando la videollamada.

En esas que Chingotto le comenta a Bela que le llaman "porque ayer estábamos entrenando acá y me habló tu amigo", a lo que Fernando pregunta: "¿Qué amigo?". La respuesta no tiene desperdicio: "Si me la ***** te lo digo", arrancando las risas de todos los presentes y con Bela, que desveló que estaba en San Sebastián para dar una charla, aceptó la broma de manera estoica. Aunque amenazó con devolverle la broma.

Pero el propio Bela descubrió que se trataba de una venganza del Chingo y le avisó de que estuviera alerta porque eso no quedará aquí: "Acá va mi opinión: - Chingo me enganchaste como te enganche en Alicante 2017, pero no te relajes mucho y devolver las rodilleras que ya están gastadas ajajajajajajaajaaaaaajaj ( solo entendidos)", amenaza acompañando el mensaje con unos emoticonos con risas".

"Creo que hay partes editadas……exijo “MÁXIMO” respeto al final del vídeo jajajaajajajajjajaj guardaaaaaaaa que se prende fuego el COLISEOOOOOO!", añade el Boss del pádel mostrando muy buen humor contestando en el mismo Instagram a Chingotto.

Una muestra más de que habitualmente reina el buen humor y la amistad entre los jugadores y que siempre se pone por delante de la rivalidad que pueda existir entre ellos. Habrá que estar atentos a lo que maquine Belasteguín para cumplir con la vendetta con la que ha advertido en su post.