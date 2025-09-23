La broma más inesperada de Federer a Belasteguín

Son dos leyendas de su deporte, a ambos les une una marca, Wilson, de la que son embajadores pese a estar retirados del deporte profesional. Pero también son dos amantes del hacer engrandecer aquello a lo que han entregado sus vidas. Fernando Belasteguín, el pádel. Roger Federer, el tenis.

Roger Federer y Fernando Belasteguín son dos nombres que inmediatamente evocan excelencia, esfuerzo y elegancia. Federer, con su carrera en el tenis, sus 20 títulos de Grand Slam, su estilo impecable, siempre ha sido imagen de lo que muchos llaman “fair play” tanto dentro como fuera de la cancha. Bela, por su parte, dominó el pádel mundial: durante dieciséis años fue número 1, acumulando victorias, finales y admiración a raudales. Ambos han sabido labrarse un legado que va más allá de los trofeos: son referentes, maestros, inspiración.

Admiración mutua

La admiración mutua entre estos dos gigantes del deporte no sorprende. Cada uno en su disciplina ha escrito páginas memorables, mostrando que grandeza no es solo ganar, sino también ser digno, humilde, constante. Federer ha mostrado siempre interés por otros deportes de raqueta, reconociendo talentos, practicando, admirando; Belasteguín ha hecho lo propio al ver el impacto global del tenis, de figuras como Federer, tanto para el deporte como para la cultura alrededor de él.

Y Wilson unió a estos dos 'monstruos' del deporte en la Laver Cup en San Francisco donde ambos aprovecharon para entregarse una pala y una raqueta firmadas como recuerdo de este bonito e histórico momento. El momento más divertido del encuentro fue cuando Belasteguín se dispuso a firmar su pala a Federer y el extenista suizo le hizo la broma de darle el nombre: "Roger", le dice por si se había olvidado de su nombre. Las risas se apoderaron del momento mostrando ambos un gran sentido del humor.

Roger siguió bromeando cuando le dijeron que el próximo reto tendría que ser en la pista: "En una pista de tenis cualquier día", advirtió desatando de nuevo las risas de los presentes.

Bela, emocionado como nunca

Posteriormente Bela no dudó en colgar el divertido momento en sus redes sociales ya que se trata de algo tan inesperado como divertido que muestra una vez más que estos dos mitos del deporte son personas sencillas y humildes pese a que tienen un palmarés de ensueño.

"Nunca me había temblado tanto la mano para firmar un autógrafo", reconoció el ex jugador argentino. "Messi, Cruyff, Rafa Nadal y ahora Roger, ahora le dicen “Aura”, yo lo llamo “carisma”. Pero todos me transmitieron un respeto total por el deporte!", asegura un emocionado Belasteguín tras pasar ese rato con Federer.

A continuación reta a Wilson que les una también en la pista: "Muchas gracias Wilson por hacerlo posible, próximo día en una cancha de pádel o tenis...".