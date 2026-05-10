Brea/Triay frente González/Josemaría: habrá quinto asalto del clásico femenino

No siempre el pádel es bonito, a veces es pádel de masticar, trabajar, competir como sea si las cosas no fluyen. Eso ocurrió tanto a la pareja uno, Gemma Triay y Delfi Brea como a la pareja dos, Paula Josemaría y Bea González antes de poder hablar de una nueva final.

En el P2 de Asunción las número uno empezaron con muchas dudas. Ari Sánchez y Andrea Ustero, que venían de jugar un gran partido de cuartos, les dieron un serio aviso de que las cosas no iban a ser nada fáciles en semifinales y tras romper el servicio de las uno lograban un 4-2 que instalaba los nervios en el banco de Seba Nerone.

Precisamente el entrenador les hizo reflexionar, que vieran lo que estaban haciendo mal y poco a poco pudieron tomar el control. Con ello fueron apagando la chispa de Ari y sobre todo de Andrea quien, sin alegría, es otra jugadora totalmente diferente. Del 4-2 llegaron al 5-5 y posteriormente al tie break que acabaron llevándose Gemma y Delfi.

Se había sufrido lo indecible para tomar ventaja en el partido pero conseguir el objetivo les dio un chute de energía que las llevó al 5-0 en el segundo set, aprovechando que la moral de sus rivales se cayó por los suelos. Andrea y Ari recuperaron algo de terreno tras dos juegos seguidos, pero no les alcanzó para más y perdieron por 7-6 (4) y 6-2.

Gemma y Delfi, ante su bestia negra en la final

Gemma y Delfi buscarán el título ante su principal enemigo esta temporada, el binomio Bea González y Paula Josemaría, en la que será la quinta final seguida entre ellas. De momento las estadísticas favorecen a la pareja dos, que han ganado tres de los cuatro torneos anteriores, los tres últimos de manera consecutiva.

Pero habrá que ver como llegan a la final Bea y Paula después de que estuvieran a muy poco de perder en semifinales ante Sofi Araújo y Claudia Fernández quienes, sin duda, dieron un paso adelante después de un partidazo ante las número dos, pero que se les escapó por detalles.

No tuvieron un gran día Bea y Paula, pero la realidad es que se encontraron con dos jugadoras que en muchísimas fases del partido se mostraron en su 'prime'. Tanto la Leona de Lisboa como la Niña Maravilla dieron en Asunción un paso al frente obligando a sus rivales a sacar fuerzas de donde no las había para sacar adelante el partido.

Entraron como un ciclón en pista y tras romper el saque de sus rivales a las primeras de cambio lograban el primer set en un abrir y cerrar de ojos con una Sofi aprovechando su remate en cuanto la bola le quedaba franca mientras que detrás, Clau barría toda la pista levantando pelotas imposibles.

Se les puso todo a favor en el segundo, que empezó igual, con rotura para la pareja cuatro y 3-1 en el marcador. Claudio Gilardoni alentaba a Bea y Paula, a la que le decía que "hay veces que me haces mucho caso y hay veces que no me haces ni puto caso", una 'bronca' acompañada de nuevas estrategias para darle la vuelta al partido.

La clase magistral de Gilardoni funcionó y ahí empezó la reacción de sus pupilas. Tras empatar el partido (3-3), se llegó a una vorágine de roturas, hubo cinco consecutivas, hasta que con el 5-5 Paula y Bea lograban ganar su saque y resolvieron el segundo set, como no, con otro break.

Fue un fuerte golpe para Sofi y Claudia, que lo habían tenido cerca, y en el tercer y definitivo parcial, pese a volver a romper de entrada el saque de sus rivales, ya se vieron superadas por unas Bea y Paula que apretaron el acelerador y ganaron por 3-6, 7-5 y 6-2 tras culminar una gran remontada.

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