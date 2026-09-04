Bombazo en Madrid: Coello y Tapia, eliminados en cuartos de final

"¡¡¡¡Coki, Coki, Coki!!!!", así aclamaba la grada de Madrid prácticamente a las once de la noche a Coki Nieto, segundos después de que, junto a su nueva pareja Mike Yanguas en su versión 2.0, eliminaran del Comunidad de Madrid P1 nada menos que a los número uno, Agustín Tapia y Arturo Coello, tras un partidazo del revés madrileño, siempre bien secundado por el de Málaga.

Pues sí, saltó la gran sorpresa en el Movistar Arena con la derrota de los Golden Boys. Hacía nada menos que un año y cuatro meses que no caían en cuartos de final. La última vez fue en Asunción el 23 de mayo de 2025 ante José Diestro y Juanlu Esbrí. Coki y Mike repitieron hazaña este 4 de septiembre de 2026 en Madrid y tras un partido que jamás olvidarán.

Hay que reconocer que no tuvieron su día los número uno."Estamos por estar, así no, es parsimonia, no llegamos a la bolas, así no", decía Coello con 4-3 en el marcador. Así era, Arturo estaba detectando el problema con el que se estaban encontrando dentro del 20x10 y, pese a que iban marcador arriba, sabía que las cosas no estaban funcionando como en ellos es habitual. Al otro lado, Coki se hinchaba a remates viendo la apatía y las oportunidades que les estaban ofreciendo unos rivales que nunca bajan el nivel. Esta vez sí.

Con este escenario se llegó al 6-5 tras conseguir Nieto y Yanguas romper el servicio de sus rivales y confirmaron el break en el siguiente juego. El primer set ya era una realidad.

La segunda manga empezó más igualada en cuanto a sensaciones. También en el marcador donde todos conseguían mantener el servicio. Coello y Tapia seguían sin encontrar soluciones y la bola ya no les salía tanto a Coki y Mike. Las fuerzas se igualaron, pero el destino estaba escrito y tras conseguir una nueva rotura los pupilos de Juanjo Gutiérrez servían con 7-5 y 5-4 para llevarse el duelo. No fue así... en ese momento. Los Golden Boys con un contrabreak parecía que reaccionaban, y más confirmando el break y subir el 5-6 al marcador. Pero la pareja española no estaba por la labor de dejar escapar la oportunidad de batir a los imbatibles números uno y con un esfuerzo titánico llevaron el set al tie break. En la primera bola de partido que tuvieron ganaban el duelo y confirmaban el bombazo en Madrid. Los número uno eliminados por 7-5 y 7-6 (5).

Partidos muy duros en cuartos de final

No lo tuvieron fácil Chingotto y Galán para ganar su duelo de cuartos de final ante Paquito Navarro y Martín di Nenno. Fue un durísimo partido donde Galán arrancó poco preciso y cometiendo más errores de los habituales. Con ello la pareja seis se llevó la primera manga. Pero Chingalán empezó a carburar y con dos roturas lograban empatar el partido. Todo volvía a empezar y ambas parejas buscaron el triunfo ofreciendo puntos de dibujos animados en el 20x10 para alegría y diversión de la grada. No fue hasta el tie break donde Fede y Ale lograrían dar ese paso adelante para lograr el pase a semifinales tras ganar por 4-6, 6-3 y 7-6 (5).

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En ellas se medirán a Íñigo Jofre y Jairo bautista quienes tampoco llegarán descansados a la cita de semis. Estuvieron casi dos horas en pista antes de conseguir batir a José Jiménez y Álex Arroyo por 6-2, 6-7 (14) y 6-3 en un partido inmenso destacando un tie break infinito en el segundo set que acabaron ganando unos Jiménez y Arroyo que pagaron los nervios en la primera manga y tras empatar, sus rivales se mostraron más enteros y con mejor táctica para conseguir el objetivo de trabajar el sábado.