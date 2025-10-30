Bombazo: ¡Lebrón y Stupa se separan y ya tienen nueva pareja!

Estaba más que cantado que la pareja Juan Lebrón/Franco Stupaczuk tenía los días contados. Era una noticia que estaba al caer y más después de la pronta eliminación de la dupla de Carlos Pozzoni donde no pasaron de los octavos de final. El run-run hacía días que voleaba por las redes sociales y finalmente se ha confirmado la noticia.

Fue Isaías Balliota, de VeinteDiez, quien dio la noticia en primicia la tarde de esta jueves. El periodista argentino, muy bien conectado en el mundo del pádel, adelantó que Juan Lebrón y Franco Stupaczuk separaban sus caminos sino que además anunció las nuevas parejas con las que compartirán pista ambos jugadores.

Augsburger y los Superpibes 2.0

Así, Lebrón tendrá en su revés a Leo Augsburger mientras que el Chaqueño volverá al lado del jugador con el que logró mayores éxitos, Martín di Nenno. Un nuevo intercambio de parejas que conlleva la versión 2.0 de unos Superpibes que enamoraron al mundo del pádel y que ahora intentarán regresar a la senda del éxito que prácticamente no han encontrado desde su separación.

Martín Di Nenno y Franco Stupaczuc se reencuentran como pareja / Premier Padel

Ambas parejas no esperarán a final de año para separarse pese a los pocos torneos que quedan en liza sino que ya en el Major de México, que se disputará en Acapulco del 22 al 30 de noviembre, el Lobo y el chaqueño se inscribirán con sus nuevos compañeros. Si bien es cierto que Stupa y Lerbrón ya aparecían en la lista de de parejas para el torneo mexicano, mientras el plazo de inscripción permanezca abierto pueden desapuntarse y volver a inscribirse con otro compañero. De momento, minutos después de que saliera a la luz la noticia de su rotura, ya se desapuntaron de Acapulco.

Tan solo unos minutos después de la noticia de la separación desaparecieron de la lista / SPORT.es

La noticia sin duda es una bomba, pero no por ello es menos inesperada. Hacía varios torneos en los que se notaba la incomodidad tanto de Stupa como de Lebrón en el banquillo. Discusiones, insultos, silencios, caras, enfrentamientos, golpes al aire, tollas volando o regresos a la pista sin hablarse se habían convertido en una normalidad entre ellos. "Es por que queremos mejorar", se excusaban ambos. Pero la realidad era que la relación estaba muy tensionada y compitiendo era ya insostenible.

Ya Stupaczuk dejó entreabierta la puerta a su rotura en unas declaraciones hace tan solo unos días en la presentación de la nueva gama Elecra Pro de la marca Siux: "La idea es que empecemos a hablar después de esta gira que se viene", dijo. "Tenemos torneos importantes y preferimos tener la cabeza enfocada en lo que toca", confesó. Pero fue más allá al asegurar que lo que toca "son los tres torneos estos que vienen y ya luego seguramente se debatirá".

Finalmente se debatió antes y después del Mundial por Parejas de Kuwait y del P1 de Dubai, la dupla Lebrón/Stupa será historia y ambos jugadores empezarán nuevos proyectos.

Lebrón lo hará junto a Leo Augsburger con quien ya lo intentó en 2025, pero finalmente recibió la llamada de Stupa y se decantó por el 'Polaco'. Estos días lo desveló el joven argentino en una entrevista donde aseguraba que "Obviamente me gustaría jugar con él (Lebrón). Es una de las mejores derechas del mundo. Una vez ya lo tuvimos cerrado pero eligió a Stupaczuk, que es un gran jugador. A ver lo que pasa en 2026".

Pues se ha confirmado la noticia y al Lobo y a Stupa tan solo les quedan dos torneos juntos donde seguro que ambos intentarán sumar el máximo de puntos para afrontar el rush final del año con el Major de Acapulco y las Tours Finals de Barcelona, donde Juan y Franco ya tienen asegurada la plaza, no así Di Nenno y Augsburger, aunque lo tienen bien encarrilado.