¡¡Bombazo!! Leal y Guerrero eliminan a los número uno de Pretoria

Saltó la bomba en Pretoria. Javi Leal y Fran Guerrero dieron la campanada en semifinales en la que está siendo la semana soñada por esta pareja que está viviendo un sueño en Pretoria. Si en cuartos de final lograron eliminar a la pareja tres, Leo Augsburger y Juan Lebrón, este sábado dieron un paso más allá y se cargaron a los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia por un doble 7-5. Jugaron la etapa de menores juntos y hoy están en su primera final de Premier Padel también juntos en su versión 3.0.

Venían avisando ya en los anteriores torneos con las semifinales en Valladolid y cuartos de final en Valencia y Málaga, pero querían más y sabían que era posible. Se conocen al dedillo, se entienden y saben complementarse en la pista como pocos tras tantos partidos juntos desde hace tantos años.

Pero en esta nueva versión era toda una incógnita cuándo explotarían estos dos jugadores que por separado habían demostrado muchas prestaciones pese a que Leal había pasado un tiempo por el desierto hasta que decidió volver a los orígenes con Fran.

Pretoria ha sido el escenario que les ha visto en su mejor estado primero en cuartos de final eliminando a la pareja tres y este sábado en las semifinales superando a la pareja uno en un disputado partido donde Javi y Fran supieron desarbolar la estrategia de los Golden Boys para ganarles por 7-5 y 7-5 y plantarse en su primera final.

Chingotto y Galán, a por el sexto

Allí les esperan Fede Chingotto y Ale Galán quienes tampoco lo están pasando excesivamente bien en Sudáfrica. Las condiciones no les acompañan y están sufriendo para ganar sus partidos. Este sábado no fue una excepción ante Juanlu Esbrí y Sanyo Gutiérrez, con quienes tuvieron que lidiar en otro duro enfrentamiento para conseguir el triunfo por 7-5 y 6-4.

Pretoria vivirá una final inédita donde Leal y Guerrero saldrán dispuestos a dar la tercera campanada en el torneo mientras que a Chingotto y Galán se les abre una importante posibilidad de recortar puntos a Coello y Tapia en la carrera por el número uno.

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Este domingo, no antes de las 15.00 horas, una vez finalice la final femenina, estos cuatro jugadores saltarán a la pista con el único objetivo de llevarse un premio mucho mayor que el propio título. Unos, su primera corona, los otros, unos puntos imprescindibles.