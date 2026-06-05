¡Bombazo en el Italy Major: Giulia Dal Pozzo sigue haciendo historia en Roma y jugará las semifinales!

Saltó la sorpresa en el Major de Italia, en la pista Pietrangelo, y con una italiana de protagonista, Giulia Dal Pozzo. Si este jueves hizo historia colándose en los cuartos de final de un Major, el sábado será la reina del torneo disputando unas semifinales que prolongarán el sueño de esta joven jugadora, la primera italiana en llegar a estas alturas en un Grande.

El partido empezó competitivo, pero nada hacía presagiar el bombazo que seguiría dos horas después cuando Claudia Fernández y Sofi Araújo, pareja cuatro del torneo y claramente favoritas en el 20x10, ganaron la primera manga por 3-6.

Pero Dal Pozzo y Nuria, alentadas por el público, conseguían darle la vuelta al duelo y desbarataron la estrategia de sus rivales para empatar primero ganando la segunda manga, y clasificándose después para las semifinales con una fuerte estocada a las pupilas de Gaby Reca que cayeron antes de lo previsto en Italia después de instalarse en semifinales en los últimos tres torneos.

Y también rozaron la proeza Tamara Icardo y Claudia Jensen ante las número uno. Fue una jornada muy intensa la de cuartos de final del cuadro femenino. Triay y Brea se vieron abrumadas por la intensidad de la valenciana y la argentina en el primer set cediendo los dos primeros saques de entrada, pero como en el caso anterior, poco a poco se fueron recuperando, encajando mejor y cometiendo menos errores hasta lograr la remontada las uno y ganando por 3-6, 6-4 y 6-3).

El objetivo en semifinales será acabar con el idilio de Dal Pozzo y Rodríguez con el Foro Itálico y disputar su novena final consecutiva este año, la decimotercera si contamos con el Mundial de Parejas. De las ocho finales de 2026 tan solo han logrado dos títulos, los P2 de Gijón y Cancún, el resto los han ganado Paula y Bea salvo el de Riyadh, donde se coronaron Ari Sánchez y Andrea Ustero en su debut como pareja.

No dieron la sorpresa pero estuvieron cerca Martina Calvo y Marta Ortega quienes pusieron en grandes aprietos a las que vienen siendo las dominadoras del pádel mundial los últimos meses, Paula Josemaría y Bea González. Por momentos, Martita y Martina parecía que dominaban el encuentro tras caer en el primer set, pero poco a poco las favoritas se recuperaron del susto y acabaron ganando el duelo (2-6, 6-2 y 3-6).

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Paula y Bea buscarán la final ante Ari Sánchez y Andrea Ustero que vencían en el último partido del cuadro femenino a Marta Barrera y Jimena Velasco por un contundente 6-1 y 6-2 en poco más de una hora.