Bombazo: Bela y Sanyo, juntos otra vez a partir de 2023

Los veteranos jugadores argentinos han decidido retomar el proyecto de 2021 La nueva dupla, anunciada en exclusiva por el Diario Olé y Veinte Diez no se hará oficial de momento por parte de los jugadores

Era toda una incógnita con quién jugarían Fernando Belasteguín y Sanyo Gutiérrez tras darse a conocer que en 2023 se unían sus respectivas parejas Arturo Coello y Agustín Tapia. Ninguno de los dos veteranos jugadores argentinos quería soltar prenda hasta acabar la temporada, a la que le quedan todavía cinco torneos entre World Padel Tour y Premier Padel. Pero saltó la noticia vía Veinte Diez y el Diario Olé y Sport pudo confirmarla: Sanyo y Bela se unirán de nuevo en 2023.

Ambos jugadores formaron pareja desde inicios de 2021 pero los resultados no fueron los esperados y en septiembre del mismo año decidieron separar sus caminos. Era una de las parejas más deseadas por el mundo del pádel y fue realmente una frustración tanto para ellos como para los aficionados que no cuajara el 'invento'.

Sanyo reconoció en su día que ellos mismos esperaban grandes cosas de su unión., incluso plantar cara a los número uno Juan Lebrón y Ale Galán, pero no fue así. Si bien los resultados tampoco fueron decepcionantes ni mucho menos con los títulos en Madrid , Vigo y Valencia de World Padel Tour, además de llegar a la final en Las Rozas, la realidad es que las sensaciones en la pista no eran buenas. "Siento que no he dado lo que se esperaba de mi", decía el drive argentino tras separarse de Bela.

Ambos han decidido darse una nueva oportunidad y tirar de veteranía para buscar nuevos éxitos como el que consiguieron jugando juntos en el Mundial de Dubai logrando el punto que les dio el triunfo como campeones del mundo superando a Momo González y Álex Ruiz.

Una temporada de locos

La temporada 2023 volverá a ser sumamente exigente con la convivencia de World Padel Tour y Premier Padel, donde les espera un calendario infernal con múltiples viajes por todo el mundo y torneos casi todas las semanas, pero la realidad es que en este 2022, también con una agenda de locos, ambos jugadores han llegado en plena forma al rush final de la temporada, eso sí, cuidándose, descansando todo lo que han podido y pendientes de aspectos como la alimentación y el trabajo físico y mental para completar el año con éxito.

Este año Sanyo, junto a Agus Tapia, ha ganado cinco torneos de World Padel Tour (Reus, Dinamarca, Vienna, Valencia y Málaga) y fue finalista en Cascais siendo la segunda pareja del ranking. Por su parte Belasteguin al lado de Coello fue campeón en Miami, Madrid y Amsterdam y llegó a la final en Valladolid y Santander siendo la pareja número cuatro del ranking, mientras que en Premier Padel fue finalista en Mendoza.

Ahora se abre un nuevo panorama con esta dupla Bela-Sanyo, dos ex número uno ya veteranos, con 43 y 38 años respectivamente, pero con una inteligencia en la pista que pocos jugadores pueden ofrecer.