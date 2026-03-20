¡Bombazo! Otra batalla perdida de los Pacos en su debut

Parece que la gran actuación de Paquito Navarro y Fran Guerrero en Riad, el primer torneo de la temporada donde llegaron a semifinales, fue flor de un día. En Gijón cayeron en primera ronda, eso sí, tras un gran partido ante Edu Alonso y Juan Tello que se fue al tercer set. Este jueves en Cancún, más de lo mismo, esta vez frente a Tolito Aguirre y Álex Arroyo.

De nuevo la climatología hizo estragos en Cancún y obligó a la organización a parar momentáneamente la competición debido a la lluvia que hizo acto de presencia cuando se estaba disputando la jornada vespertina. Por suerte, el juego se reemprendió y se completó el orden de juego predeterminado.

Los Pacos arrancan muy bien los partidos, pero parece que poco a poco se van desinflando y acaban cediendo, como les ocurrió en su debut en Cancún frente a Tolito y Arroyo donde dominaron el primer set, pero la dupla hispano-argentina lograba darle la vuelta a la contienda para certificar su pase a cuartos de final con un 3-6, 6-3 y 6-2 y un nuevo contratiempo para Navarro y Guerrero. No jugó un mal partido el binomio español, como en Gijón, pero acabó cediendo, como en Gijón.

Garrido y Bergamini, KO precipitado

La de Paquito y Fran no fue la única eliminación sorpresa de la jornada. Tampoco Javi Garrido y Lucas Bergamini pudieron superar los octavos de final, algo que les impidieron Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso. Parece que la pareja argentina se ha liberado tras anunciar su separación después del torneo de Miami y con un 6-3 y 7-5 eliminaron a la pareja ocho que, en esta ocasión, no han tenido que esperar al duelo ante Galán y Chingotto para despedirse de un torneo.

Serán en esta ocasión los argentinos quienes se vean las caras con Chingalán para volver a unas semifinales. La pareja dos del mundo superó en poco más de una hora los octavos de final ante Javi García y Javi Barahona (6-2 y 6-4).

Nuevo arranque dudoso de los número uno

Tampoco Agustín Tapia y Arturo Coello tuvieron un partido plácido. De nuevo cedieron un set en su debut, algo que está siendo una constante esta temporada ya que tanto en Riad como en Gijón les ocurrió exactamente igual.

En esta ocasión fueron Pablo Lijó y Maxi Arce, procedentes de la qualy, quienes les pusieron en serios problemas ya que se llevaron el primer set y obligaban a los número uno a una remontada que no se culminó hasta el tie break del tercer set (3-6, 6-2 y 7-6 (3), estando contra las cuerdas hasta el final.

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El resto de la jornada se jugó sin más sobresaltos excepto una nueva exhibición de Guille Collado y Pol Hernández que siguen subiendo su nivel a cada partido que juegan. En esta ocasión sus víctimas fueron Álex Ruiz y Juanlu Esbrí a quienes se impusieron por 6-1, 3-6 y 6-3.