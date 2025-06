Bomba inesperada: Los Mágicos se separan... para seguir unidos

No es la primera vez que llega una separación inesperada. Tolito Aguirre y Gonza Alfonso parecían una dupla sólida que tomó el riesgo de dejar el circuito A1 Padel, donde eran los número uno, para enrolarse en las filas de un Premier Padel donde están los mejores jugadores del mundo. Era toda una incógnita saber cuál sería su rendimiento y el tema ha acabado en ruptura.

En un principio los resultados llegaron, no en vano se apuntaron a los P2 de Gijón y Cancún donde la gran mayoría de los jugadores decidió no inscribirse en modo protesta porque consideraban que había aspectos injustos en el circuito. Pero los 'Mágicos' no secundaron el 'boicot' y aprovecharon la ausencia de los mejores para rodarse en Premier Padel.

Pero cuando regresaron a la competición las mejores palas del mundo se les complicó muchísimo conseguir pasar rondas y sus mejores resultados fueron los octavos de final en Santiago y Bruselas. A partir de ahí no lograron ganar partidos ni encontrar el nivel que ellos visualizaban tras instalarse de lleno en Premier Padel. De esta manera, y tras caer en primera ronda en el Italy Major, ambos jugadores, en un mensaje conjunto, anunciaron su separación.

Gonza y Tolito en su debut en el Italy Major / Premier Padel

"Hoy es un día triste en el cual anunciamos nuestra separación, lo que somos a día de hoy y donde hemos llegado ha sido juntos, lleno de muy grandes momentos, victorias y mucha, mucha experiencia. Nuestro mayor avance profesional y personal en la vida ha sido juntos y por eso ahora mismo es principal la amistad y lo mucho que nos queremos para poder seguir avanzando y sacar cada uno nuestra mejor versión por separado ya que juntos lo hemos intentado pero por el momento no lo logramos", explican los jugadores que acompañan el mensaje en redes sociales con una foto en blanco y negro ambos desolados en el banquillo.

"Solo salen palabras de agradecimiento, respeto y admiración el uno por el otro", aseguran antes de añadir un "gracias a ustedes, a los que están siempre haciendo el aguante por que ustedes crearon a los Mágicos y creyeron en nosotros desde el principio y así lo hemos visto en cada torneo como han llenado las tribunas, como nos han alentado, vivido cada punto como si fuera de ustedes y habernos apoyado en cada lugar del mundo. GRACIAS DE CORAZÓN".

Finalmente los jugadores argentinos cierran el mensaje con un revelador: "Esto no es un adiós es un hasta luego. Tolito y Gonza siempre juntos".

Otro caso como el de Chingotto y Tello

Esta separación recuerda mucho la de Fede Chingotto y Juan Tello en su día. Una pareja también de jugadores argentinos que prácticamente crecieron juntos como jugadores profesionales y que se separaron manteniendo su amistad para siempre.

Queda claro que el pádel de hoy en día no perdona y la dictadura de los resultados acaba siendo determinante para que los proyectos tengan futuro o, por el contrario, acaben rompiéndose antes de lo previsto.

Ahora la incógnita es saber con qué jugadores se juntarán los argentinos de cara a los próximos torneos. De momento, el P2 de Valladolid que se disputará del 23 al 29 de junio será el último torneo en el que podrá verse a los Mágicos juntos en acción.