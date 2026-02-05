Bikkoa mira directamente a los ojos al pádel con una gran alianza con la Rafa Nadal Academy y la M3 Padel Academy

Bikkoa continúa consolidando su presencia en el mundo del pádel con una estrategia centrada en el desarrollo del talento y la mejora del rendimiento deportivo. La marca española de gafas deportivas ha sellado acuerdos de colaboración con la Rafa Nadal Academy y la M3 Padel Academy, dos de los centros de formación más influyentes del pádel internacional, reforzando así su compromiso con el crecimiento del deporte desde sus cimientos.

La alianza con la Rafa Nadal Academy se ha construido sobre una visión compartida del deporte, basada en valores como el esfuerzo, la disciplina, el respeto y la mejora constante. En este contexto, Bikkoa se ha integrado como patrocinador oficial, aportando su experiencia en óptica deportiva de alto rendimiento aplicada tanto al entrenamiento como a la competición, donde la visión juega un papel fundamental.

La colaboración también ha tenido presencia en la competición. La firma ha acompañado al equipo de la Rafa Nadal Academy en la última edición de la Hexagon Cup, celebrada en la Caja Mágica, un escaparate internacional en el que el proyecto formativo de la academia ha demostrado su capacidad para competir al máximo nivel.

El equipo de la Rafa Nadal Academy celebrando un triunfo / Hexagon Cup

De forma paralela, Bikkoa ha unido fuerzas con la M3 Padel Academy, considerada una referencia mundial en la formación de jugadores de pádel. Por sus instalaciones han pasado figuras como Ale Galán, Juan Lebrón, Delfi Brea, Fede Chingotto o las hermanas Sánchez Alayeto. Bajo la dirección de Jorge Martínez, el técnico más laureado de este deporte, la academia continúa siendo un vivero de talento para el circuito profesional.

Ale Galán es el máximo exponente del M3 Padel Center / M3

Con estas dos alianzas estratégicas, Bikkoa reafirma su apuesta por el pádel, combinando innovación, rendimiento y formación para acompañar la evolución del deporte tanto en la base como en la élite.