Belasteguín vuelve al pádel en Miami

Miami vivirá su primer torneo de Premier Padel del 17 al 23 de marzo y lo hará con una noticia importante. El regreso de Fernando Belasteguín al pádel después de su retirada el pasado mes de diciembre como jugador profesional.

Sin embargo, en esta ocasión el rol de Belasteguín en el torneo será muy diferente. Bela no estará en el 20x10 sino que ocupará una silla en el palco principal como director del torneo. El ex número uno argentino asume de esta manera un papel importante dentro del deporte que tantos éxitos le han supuesto a lo largo de su eterna carrera de 30 años luchando en las pistas.

Este miércoles, Bela ha anunciado oficialmente en las redes sociales este nuevo cargo que le llega además en un momento convulso para el pádel internacional. Su experiencia como jugador puede ser determinante en el éxito de este torneo que supone el debut del pádel en territorio estadouniense.

En su mensaje, el argentino asegura que "durante 30 años he luchado y lo he dado todo dentro de la cancha. He sido número uno durante muchos años y ahora me llega un nuevo desafío: dirigir el Miami P1 de Premier Padel"

Bela recuerda que "será la primera vez que el mejor circuito del mundo llega a Estados Unidos y quiero que los clubs y los aficionados se sientan parte de esto".

Volverá la normalidad dentro de las pistas

Un mensaje claro de su apuesta por este circuito donde dirigirá un torneo donde habrá mucha controversia. Será la primera ocasión de poder ver en acción a los jugadores Top después de su ausencia en los P2 de Gijón y Cancún. Miami es un P1 y en este caso no hay ninguna duda y los jugadores sí están obligados a jugar el torneo por contrato.

Una ocasión inmejorable para saber sus opiniones y cómo valoran que el propio circuito haya pedido a la FIP que les abra un expediente y les penalice con multas económicas y sanciones deportivas.

Sobre el papel no se espera que el comité sancionador de la Federación Internacional sancione a los jugadores con la prohibición de jugar en Miami ya que sería una acción muy impopular y al final acabaría por perjudicar al propio deporte, pero la realidad es que los jugadores están a la espera de ver qué sucede con las medidas legales que pesan sobre sus hombros.

Todo apunta a que Miami será el primer torneo en el que regresa la normalidad en las pistas, que no en los despachos, y los espectadores podrán ver de nuevo el mejor pádel del mundo dentro de las pistas.