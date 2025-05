Belasteguín: "Ser profesional no es solamente poner cuatro fotos en Instagram jugando a pádel"

Su vida ha dado un giro de 180 grados. Pasar de ser jugador profesional a mirar los partidos por la tele puede ser muy duro, pero no para Fernando Belasteguín, una leyenda que cerró su etapa de jugador a finales de 2024 pero que lo hizo con total tranquilidad, con una gran preparación mental para ello y sabiendo disfrutar de su nueva etapa que, lógicamente, sigue vinculada al pádel.

Nos encontramos con él en el Padel World Summit, un salón que le sorprendió gratamente, y al que llegó de la mano de Galis donde se presentó en sociedad el innovador césped PGR by Bela, creado con el asesoramiento de Bela quien asegura que “el césped PGR permite que la pelota llegue con más fuerza a la pala y acelere el ritmo de juego, logrando una experiencia más intensa y profesional”.

¿Cómo va la vida de jubilado?

No, ¿qué me voy a jubilar? Ya no juego más a nivel profesional, pero sigo haciendo cosas, soy un culo inquieto en un montón de proyectos todo alrededor del padel, pero súper contento y muy entretenido. Sí es verdad que mientras estaba jugando, fui haciendo todo para que cuando no juegue más me encuentre con esta situación nueva que tanto me gusta.

¿No echas de menos la adrenalina? No, no estoy extrañando absolutamente nada porque tuve la suerte de dejar el padel profesional cuando yo quise, después de 30 años, que son un montón, corrí hasta el último día lo máximo que podía y si tomé la decisión de no jugar más fue porque consideraba que ya mi cuerpo me estaba diciendo que este ritmo no lo podía seguir con la edad que tenía. Di todo hasta el último día y por eso mismo estoy tan tranquilo y tan contento y ahora estoy empezando a disfrutar lo que conseguía a nivel deportivo en mis 30 años como jugador profesional.

ahora que tengo la tranquilidad de que hice todo lo posible y de que miro a mi familia súper tranquilo lo disfruto en una sensación muy linda.

Cuando miras para atrás y precisamente ves todo lo que has conseguido, ¿qué sientes? ¿cómo lo analizas?

Ahora sí que estoy disfrutando mucho lo que hice a nivel deportivo. Mis 30 años como profesional, todos los años de número uno, las cosas que conseguí en diferentes campeonatos, ahora sí lo estoy disfrutando mucho. Todo lo que no disfruté a lo largo de mi carrera profesional por estar tan obsesionado en mejorar todo el tiempo, ahora que tengo la tranquilidad de que hice todo lo posible y de que miro a mi familia súper tranquilo lo disfruto en una sensación muy linda.

Te vimos el otro día haciendo sparring junto a tu hijo. Más allá del buen nivel que tiene a su edad, me gustaría que como exjugador me analizaras cómo juega y cómo llevas que quizás se plantea ser jugador como padre.

Si se plantea ser jugador, como padre lo voy a apoyar exigiéndole solamente que sea consecuente con la decisión que tome. Si quieres ser profesional no es solamente poner cuatro fotos en Instagram haciendo físico o haciendo pádel, si quieres ser profesional tienes que serlo, o por lo menos tienes que intentarlo, siéndolo los siete días a la semana las 24 horas del día y después tu juego y tus cualidades van a decir hasta dónde vas a llegar. Eso es lo único que yo le voy a exigir, no sólo en el deporte sino también en el estudio, en lo que se dedique y no sólo a él sino también las dos niñas. Lo único que les voy a exigir como padre, o les vamos a exigir con mi señora como padres, es que lo hagan al máximo de sus posibilidades.

¿Y cómo lo ves como jugador?

Analizándolo como jugador yo creo que condiciones técnicas tiene, hay que ver si es capaz de entrenar cada día a un nivel de intensidad físico y mental máximo cada día. Muchos quieren ser jugadores profesionales, pero no sé si están dispuestos a hacer lo que tienes que hacer para intentar serlo. Ser jugador profesional, del deporte que sea, puedes estar intentándolo muchísimas veces o muchísimos años y nadie te asegura que aunque des el máximo lo consigas. Pero si han dado el máximo se van a quedar con la tranquilidad de que por lo menos lo han intentado y no se quedarán con la mentira o con el verso ese de que 'si yo hubiera hecho' o 'si yo hubiera sido', para mí esa es la primer mentira de los que no se han animado por miedo a fracasar.

Bela con su familia junto a su amigo Gianluca Vacchi, su esposa y su hija / RRSS

Tú lo conoces más que nadie ¿Lo ves capaz de asumir todo esto?

Yo lo que te digo es que tiene que ser consecuente con lo que quiera hacer. Si es capaz o no será un resultado de lo que haga antes, pero insisto, puede ser que lo intente y que no sea nunca un jugador profesional.

Cambiemos de tema, estamos en el Padel World Summit ha llegado a Barcelona. ¿Qué importancia le das a una acción como esta y que sea en una ciudad como Barcelona donde hay tantos practicantes y donde se respira tanto pádel?

Animo a que toda la industria del pádel venga todos los años al Padel World Summit para darse a conocer en el mundo.

Bueno yo creo que es un gran acierto que lo hayan hecho en Barcelona, una ciudad muy reconocida en todo el mundo donde el Padel está viviendo un momento espectacular, no solamente en Barcelona sino en muchas partes del mundo. Es la primera vez que vengo, estoy gratamente sorprendido con todo lo que me he encontrado y solamente puedo felicitar a los organizadores, darle las gracias y animarlos a que lo sigan haciendo todos los años y que toda la industria del pádel venga todos los años al Padel Summit para darse a conocer en el mundo.

Y precisamente en Barcelona es donde tú anunciaste que vas a abrir un club de padel gigante, muy potente y que será un boom ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuándo vas a abrir? ¿Hay novedades?

Estamos en la última fase del proyecto, la idea es abrirlo los primeros días del mes de agosto para que la gente lo pueda usar, disfrutar y en septiembre ya tener el club a pleno funcionamiento con las escuelas. En el mes de agosto ya lo queremos abrir para ir equivocándonos, porque nos vamos a ir equivocando, y así para cuando abramos las escuelas en el mes de septiembre ya tengamos el club en perfecto funcionamiento; para que los errores sean los menos posible.

si Arturo (Coello) y (Agustín) Tapia juegan motivados y a su nivel máximo, creo que siguen estando por encima del resto

Se está disputando el torneo de Buenos Aires, tu tierra, y desde inicio de temporada parece que hay más rivalidad que nunca en la parte alta de los cuadros. ¿Te gusta que haya esta rivalidad que quizás el año pasado no era tan clara?

En el aspecto de las chicas ahora hubo cambio de número uno y hay tres parejas que están por encima del resto. En el tema de los chicos yo creo que igual, hay tres parejas que están marcando una diferencia con la inclusión de Pablo Cardona con Leo Augsburger se podría decir que entra una cuarta pareja. Pero en los chicos si Arturo (Coello) y (Agustín) Tapia juegan motivados y a su nivel máximo, creo que siguen estando por encima del resto.