Belasteguín: "Con el Mundial de Messi el deporte está en paz"

"El deporte se puede morir tranquilo que le dio a Messi lo que merecía" "Si a Xavi lo mantienen durante un periodo de tiempo largo creo que ilusionará a todos"

Fernando Belasteguín, nacido en la localidad argentina de Pehuajó hace 43 años, es un gran aficionado al fútbol, pero por encima de todo un admirador de Leo Messi. Cuando el delantero argentino se marchó del Barça su barcelonismo se desinfló y se centró mucho más en la selección. Su selección.

Con él hablamos mucho de pádel, pero también de fútbol y de esa Argentina campeona del Mundial hace apenas unos meses. 'Bela' pudo disfrutarlo al lado de los suyos en su ciudad natal con sus padres, su hermano, sus hijos y sus sobrinos. Fue una fiesta grande y cuando habla de ello le brillan los ojos. Fue un hombre muy feliz y eternamente agradecido.

Sobre el Barça tiene claro que es difícil valorar lo que se consiga tras haberlo ganado todo hace algunos años: "Estoy más desconectado del fútbol como equipo, no de la selección Argentina. Yo soy de Messi y por supuesto que el Barça me sigue gustando. Con el Barça pasa como siempre: cuando vienes de un periodo donde los números marcan que eres el mejor equipo de la historia todo lo que venga después puedes parece que carece de validez al lado de algo tan grande", asegura.

Dar tiempo a Xavi es necesario para el argentino

Considera que esta filosofía de la inmediatez no ayuda a los equipos: "Hoy creo que se le da muy poco tiempo a esos proyectos y a esos técnicos tan buenos. No me cabe duda que la gente del Barça con Xavi se sienten que tienen a alguien de la casa y si lo mantienen durante un periodo de tiempo largo creo que ilusionará a todos", pero remarca que "personalmente en el último año o año y medio he destinado todo el tiempo que tenía para el fútbol a mirar la selección Argentina".

El merecido Mundial de Messi

'Bela' no puede esconder su emoción cuando habla de Messi y de lo mucho que merecía el Mundial que le faltaba. De sus palabras se desprende una admiración hacia el ex azulgrana que va más allá de lo puramente deportivo: "El deporte es el único mundo que yo conozco y para mí es una fuente inagotable de valores, principios, se puede enseñar mucho a la gente a través del deporte. Yo tengo al deporte como algo mágico, único, pero siempre me faltaba para terminar de convencerme de que el deporte era algo mágico que fuera muy agradecido con Messi. Para mí el deporte, no el fútbol, el deporte como esencia estaba en deuda con un deportista como Messi", confiesa el jugador de pádel que fue 16 años consecutivo número uno.

Belasteguín se emocionó con el Mundial conseguido por Argentina | VALENTÍ ENRICH

Piensa que el título mundial logrado por Messi era 'obligatorio': "Que haya llegado a esta altura de su carrera hace que cierre el círculo, se cierre todo perfecto y el deporte ya no tiene deuda. Si Messi no hubiera ganado un Mundial me hubiera quedado con una sensación de que el deporte en general no es tan agradecido. Ya el deporte se puede morir tranquilo que le dio a Messi lo que merecía. No hay ninguna duda de que se cerró todo perfecto.

El gesto de Messi diciendo 'Ya está'

Para mí, la imagen del Mundial y de toda su carrera deportiva fue cuando terminó el partido y miró a su familia que estaba en el palco para decirles: ‘Ya está’. Para mí eso es lo que cierra el círculo y que dice que el deporte puede estar en paz. Su familia vive en Argentina y han tenido que escuchar muchas barbaridades así que el deporte le diera esta posibilidad fue maravilloso. Aquel gesto puede ser desde mi punto de vista uno de los gestos más lindos que haya podido ver"