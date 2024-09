Belasteguín se junta con Tino Libaak

La temporada 2024 está llena de emociones para Fernando Belasteguín. El mejor jugador de pádel de todos los tiempos anunció hace ya unos meses que este sería su último año como profesional. Bela está tratando de congeniar las muchas despedidas y los muchos homenajes que está recibiendo con tratar de dar el mejor rendimiento dentro de la pista.

En este sentido, el jugador argentino anunció ayer que pone punto final al proyecto junto a Juan Tello justo después de caer en la primera ronda del torneo P1 disputado en el Wizink Center de Madrid. Bela y Tello hablaron después de ese tropiezo y decidieron separar sus caminos después de haber jugado juntos desde finales del mes de abril. Las semifinales del P2 de Burdeos ha sido su mejor resultado y también quedará en el recuerdo el torneo de Argentina en el que cayeron en cuartos pero levantaron al público local con más de una exhibición de coraje. “Estoy muy agradecido por la semana fantástica que me dió el Gato en Argentina. Si no hubiera sido por él, hubiera sido imposible”, dice Bela en el vídeo del anuncio de su separación. “Gracias por transmitirme esa energía que ojalá yo tenga cuando me retire”, añade Tello. Los torneos de Rotterdam y de Valladolid serán los últimos que van a disputar juntos. “Tello lo tiene todo por crecer”, concluye Bela. Ponen punto a una aventura que empezó en Sevilla a finales de abril y que se acabará en Pucela del 14 al 22 de septiembre.

El futuro

A partir de ahí, el mejor jugador de todos los tiempos empezará otro camino junto a Tino Libaak. Y esto comporta un cambio de lado en la pista para Bela. El de Pehuajó volverá a jugar en la posición del revés y lo hará junto a uno de los talentos más prometedores del pádel argentino y mundial. Nacido en 2005 en Villa Mercedes, Libaak ha crecido exponencialmente en los dos últimos años de la mano de Leo Augsburger con quién separó caminos hace unas semanas. Es un jugador clásico para la posición del ‘drive’, diestro y que ha logrado una gran solidez defensiva en los últimos meses. En Madrid, junto a Victor Ruiz, cayó en tercera ronda ante Franco Stupaczuk y Mike Yanguas.

Por su parte, Juan Tello une esfuerzos con el canario Iñigo Jofre, de 24 años. En su última actuación en Madrid, el tinerfeño cayó en octavos de final del cuadro jugando con Luis Hernández Quesada. Tello y Jofre ya están inscritos juntos en el Major de París. Actualmente, Tino Libaak ocupa el lugar número del ránking mundial mientras que Jofre es el 54. Fernando Belasteguín y Juan Tello separan sus caminos deportivos para intentar cosechar mejores resultados deportivos en lo que queda de 2024.