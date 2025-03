Belasteguín y Juan Martín Díaz, más eternos que nunca

El pádel tiene en su historia nombres que trascienden el tiempo, pero pocos han dejado una huella tan imborrable como la dupla formada por Fernando Belasteguín y Juan Martín Díaz. Juntos, no solo conquistaron un sinfín de títulos, sino que redefinieron el deporte con su talento, entrega y compenetración que les llevaron a ser número 1 durante 14 años.

Ahora, el legado de ambos ha quedado grabado de manera indeleble en la pista central del Miami Premier Padel, que ha sido bautizada con una sencilla pero significativa placa: "Pista Juan y Bela".

El reconocimiento, sin embargo, lleva consigo un gesto de fair play y elegancia que engrandece a Belasteguin. Como director deportivo del Motorola Razr Miami Premier Padel P1, inicialmente se había pensado en homenajear su carrera otorgándole su nombre a la pista central. Sin embargo, fiel a su esencia, el exnúmero uno del mundo durante 16 años seguidos decidió compartir el tributo con su viejo compañero, entendiendo que la historia de ambos está irremediablemente unida.

La generosidad de Bela

"Juan, ¿qué te parece? No me veo solo en esa placa, ¿vamos juntos como en los viejos tiempos?", le propuso Belasteguin en una conversación telefónica. Con bromas y sonrisas de por medio, Juan Martín Díaz no dudó en aceptar el homenaje compartido.

El cartel en la pista central de Miami / Premier Padel

El resultado es un tributo a la pareja más ganadora de la historia del pádel, con 170 títulos conquistados en 13 años de hegemonía. Entre esos logros, destaca una racha de 22 torneos consecutivos ganados entre septiembre de 2005 y junio de 2007, una marca que refleja su dominio absoluto en la pista.

Bela junto a otros jugadores

Curiosamente, Belasteguin logró incluso superar su propia leyenda al sumar 36 títulos más junto a Pablo Lima, convirtiéndose así en la segunda pareja más ganadora, por delante de los españoles Juan Lebrón y Ale Galán, quienes se quedaron en 33 títulos antes de separarse.

Con la humildad que lo caracteriza, Bela celebró el homenaje destacando la evolución del deporte: "El pádel es un deporte con mucha historia por escribir y seguramente otras parejas pondrán su nombre en otras pistas en el futuro".

Mientras tanto, la "Pista Juan y Bela" en Miami queda como testimonio de una era irrepetible, un recuerdo imborrable para los aficionados y un ejemplo de grandeza deportiva y humana.