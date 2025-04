Belasteguín: "Es más fácil ser director de un torneo que meter la pelotita"

Fernando Belasteguín está viviendo la otra cara del pádel desde su retirada de las pistas el año pasado y tras su decisión de dedicarse a ser director deportivo, en este caso del Miami Premier Padel P1 de hace un par de semanas. El mejor jugador de todos los tiempos asume con tranquilidad esta transición y de ello habló en una entrevista al portal 'Veinte Diez Padel'.

Bela, ya instalado de nuevo en su casa, aseguró de entrada que "es más fácil ser director de un torneo que meter la pelotita. No hay comparación". Reconociendo que "lo que hicimos en la cancha es mucho más difícil que lo de ser director de un torneo. Lo pasé muy bien".

Tras explicar que avisó a los responsables de la asociación tanto de jugadores como de jugadoras que "si hay peticiones que sean pelotudeces, iban a encontrar un no" y asegurar que no hubo peticiones anormales, comentó que su obligación era "que a los jugadores no les faltaba de nada", algo que para él fue fácil por su experiencia como jugador.

Problemas con las facturas del hotel

Uno de los problemas con los que está lidiando ahora Bela es con gastos de más que cobraron a los jugadores en sus tarjetas en el hotel "estamos detrás de ello para que se lo devuelvan. Estoy hablando de bastante plata ya que hay chicos a los que les han puesto en la tarjeta hasta 1800 dólares".

El partido preferido del torneo para Bela fue el de primera ronda "los hermanos Deus contra Perino y Huete, allí se vio la esencia del pádel. Un partido que acabó a las cuatro menos cuarto de la mañana y duró tres horas".

Bela, junto a Claudia, Bea, Salazar y Virseda antes de los cuartos de final en Miami / Premier Padel

Indoor o outdoor

Para el ex jugador argentino está claro que desde hace unos años el pádel ha cambiado con pelotas y pistas más rápidas "y hay que adaptarse", pero en Miami se dieron circunstancias algo diferentes que propiciaron un pádel más a la antigua: "Tenías que ser muy completo en todo, en lo físico, en lo técnico y muy completo en lo táctico porque tenías que jugar mucho más tiempo".

La única condición que puso Belasteguín para el torneo de Miami fue "que fuera indoor. Lo tengo claro y el deseo es hacerlo todos los años indoor".

El torneo de Miami se disputó en indoor a petición de Bela / Premier Padel

En este sentido, Bela confiesa que tal y como está el circuito con campeonatos en indoor y otros tan importantes como el de Roma en el Foro Itálico o el de Roland Garros es perfecto: "Si presumimos de donde ha llegado el deporte jugando en un Foro Itálico o en Roland Garros, en Dubai... si nos gusta vender que cada vez somos un deporte más grande y vamos a los escenarios de los deportes grandes tenemos que jugar en indoor y outdoor. París y Roma nos han dado una seriedad en el deporte que antes no teníamos. Ha sido un salto de imagen".

Conflicto Premier Padel vs jugadores

En cuanto al conflicto entre jugadores y Premier Padel que llevó a los Top100 del pádel masculino a no jugar los torneos de Gijón y Cancún, Fernando Belasteguín piensa que la solución es que "se sienten y se muestren todo lo que tienen por escrito y lo pongan sobre la mesa. Es la forma más fácil de que se llegue a un acuerdo", dijo. El ya ex jugador considera que el jugador tiene hoy "una libertad que es buenísima porque cuando no hay Premier puedes ir a jugar donde quieras para conseguir ingresos extras y tienes un circuito como Premier que te da prestigio. Creo que estamos en un momento en el que el pádel va muy bien así que se tienen que sentar y ponerse de acuerdo". Considera que hay que "hacer borrón y cuenta nueva. Que todos asuman sus culpas y tirar para adelante".

La teoría de Bela es clara. Según su parecer hay que trabajar para que los jugadores por debajo del Top 20 puedan ganarse la vida, pero "si vos quieres ganar mucha plata con el deporte tienes que ganar muchos partidos. Si no ganas muchos partidos no le pidas al deporte que sea él quien te pague tu carrera".

El argentino recuerda que "se está jugando con el primer contrato que se firmó porque el segundo que negociamos cuando yo estaba en la junta con varias mejoras, los firmamos los miembros de la junta pero una vez se pasó a los jugadores y lo leyeron sus managers decidieron no firmarlo". Recuerda que no es fácil formar parte de la junta porque estás expuesto: "Los del circuito te quieren matar porque estás pidiendo cosas y por el otro piensan que estás sacando cosas por beneficio propio".

Después de Miami... Nueva York y Los Ángeles

Desveló que tras disputar el torneo de Miami, el primero que se disputó en Estados Unidos de Premier Padel, tienen licencia para organizar torneos en Nueva York y Los Ángeles. Tras reconocer que "organizar un torneo es muy caro, vale cuatro millones de dólares, y este año se ha perdido mucho", y asegura que "no hay que confundir lo que es el pádel en Miami con lo que es el pádel en Estados Unidos. En Miami es donde hay más pistas y sí que es la puerta de entrada hacia todo Estados Unidos pero creo que los dos o tres primeros años hay que hacerlo en Miami, consolidar este torneo y después empezar a mover fichas para hacer un torneo".

El actual panorama

Tras elogiar el juego de Tolito Aguirre y Gonza Alfonso, Bela consideró que "veo a Juan (Lebrón) y Franco (Stupaczuk) muy enfocados, teniendo muy claro cuál era el objetivo, que es ir a por el número uno, y a la pareja Ale (Galán) con Chingotto creo que Ale es un jugador inteligente que huele sangre y siente creo que con los únicos que se les puede complicar el tema es con Coello y Tapia y que están muy por encima del resto".

Su vida tras retirarse

Estoy disfrutando un montón. Miro atrás y estoy contentísimo de mi carrera y de la decisión que tomé. No me arrepiento de nada. Fue una decisión de las mejores que tomé en mi carrera. Lo estoy disfrutando un montón y como soy culo inquieto estoy en muchos proyectos, lo de dirigir el torneo, el desarrollo de mi línea Wilson, el nuevo club en Barcelona...".

Preguntado directamente por su mejor jugador de toda la historia del pádel no tuvo dudas: "Juan Martín", aseguró en referencia a Juan Martín Díaz, su pareja con la que fueron 14 años número uno del mundo.