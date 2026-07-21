Belasteguín anuncia un nuevo Bela Padel Center en Andorra, el mayor club indoor del país

Fernando Belasteguín sigue construyendo su legado fuera de las pistas. El exnúmero uno del mundo ha anunciado a través de sus redes sociales la apertura de un nuevo Bela Padel Center en Encamp (Andorra), un proyecto que se convertirá en el mayor club indoor de pádel del Principado y que refuerza la expansión internacional de una marca que no ha dejado de crecer desde la retirada del argentino del circuito profesional.

El nuevo complejo estará ubicado en la localidad andorrana de Encamp y contará con nueve pistas cubiertas, lo que lo convertirá en la instalación indoor de referencia del país. El proyecto también incluirá un gimnasio de 800 metros cuadrados, el restaurante Casa Bela y un amplio espacio destinado al aparcamiento, con el objetivo de ofrecer una experiencia integral tanto para jugadores como para aficionados.

Belasteguín dio a conocer la noticia mediante una publicación en sus perfiles oficiales, donde mostró los primeros detalles del proyecto y volvió a dejar clara la filosofía que acompaña a todos los Bela Padel Center: crear espacios que vayan mucho más allá de las pistas, convirtiéndose en puntos de encuentro para la comunidad del pádel.

La apertura en Andorra supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la marca impulsada por el argentino. Tras el éxito del primer Bela Padel Center en Alicante, la reciente inauguración del gran complejo de Barcelona y el anuncio de un centro en su Argentina natal, el campeón argentino continúa exportando un modelo basado en instalaciones de primer nivel, metodología propia y formación deportiva.

Un país volcado en el deporte

El enclave elegido tampoco es casual. Andorra se ha consolidado en los últimos años como uno de los mercados con mayor crecimiento para el pádel, gracias al aumento del número de practicantes y a la celebración de competiciones internacionales. La llegada del Bela Padel Center reforzará esa apuesta con unas instalaciones llamadas a convertirse en un referente en el país.

El gimnasio de 800 metros cuadrados permitirá complementar la práctica del pádel con preparación física específica, mientras que Casa Bela volverá a ser uno de los ejes del complejo, siguiendo el concepto desarrollado en otros centros de la marca: un espacio gastronómico pensado para que el club sea también un lugar de convivencia más allá de la competición.

Desde su retirada, Belasteguín ha enfocado buena parte de sus esfuerzos en el desarrollo del pádel desde la base. La creación de una red internacional de clubes se ha convertido en uno de sus principales proyectos, con el objetivo de transmitir la metodología y los valores que le llevaron a convertirse en el jugador más laureado de la historia de este deporte.

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Con el anuncio del futuro Bela Padel Center de Encamp, el argentino suma un nuevo hito empresarial y vuelve a demostrar que, aunque ya no compita en el circuito profesional, sigue siendo uno de los grandes motores del crecimiento mundial del pádel.