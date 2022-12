Bela y Coello oficializan su separación

Pese a que ya se sabía, ambos se despidieron en sentidos escritos a través de sus redes sociales A partir de la temporada que viene, Arturo Coello formará pareja con Agustín Tapia y Fernando Belasteguín lo hará con Sanyo Gutiérrez

La separación de Fernando Belasteguín y Arturo Coello ya es oficial. Pese a que hace dos meses que la información trascendió, ambos lo han confirmado hoy con sus respectivas publicaciones en redes sociales.

"Hoy anuncio que Fernando Belasteguín y yo seguiremos caminos diferentes y pondremos fin a nuestra relación como pareja. Más allá del ámbito deportivo quiero agradecer a Fer toda la confianza que puso en mí desde el primer día. Me has enseñado muchas cosas que no se ven dentro de la pista y que me han hecho madurar como deportista, pero lo más importante como persona. Jamás imaginé cuando era tan solo un niño llegar a jugar mano a mano con el mejor jugador de la historia de este deporte. A tu lado he conseguido lo que siempre soñé desde pequeño, convertirme en jugador profesional", empezaba escribiendo el español.

"En mi memoria quedará para siempre nuestro primer torneo ganado en Miami, el Master de Madrid, el open de Amsterdam, nuestro reciente triunfo en México y todos los momentos que hemos pasado dentro y fuera de la pista. Vivir contigo una final en Argentina con miles de personas animándonos es un sueño y el poder jugar una final en mi ciudad natal rodeado de toda mi familia y con un público entregado es algo que nunca olvidaré. En estos momentos solo me queda agradecer a toda la afición el cariño y el apoyo que nos habéis dado", finalizó.

Por su parte, el 'boss' aseguró en un mensaje más escueto pero algo más desenfadado que "arrancamos siendo pareja 8 y todo ha ido muy bien! Muchas gracias Arturo por abrirme las puertas de tu casa junto a tu familia!!!! Siempre nos quedará el “salmón a la naranja”", apuntó.