Bea vuelve a casa: Málaga se rinde otra vez a su Perla del Palo

Bea González, una de las jugadoras más carismáticas en todo el mundo, aterriza en Málaga, su casa, su zona de confort, su ambiente, su familia, sus amigos... todo lo que necesita la Perla del Palo está en esta preciosa ciudad andaluza, es cariño, amor.. su vida. Allí no necesita Waze ni Google Maps, ni presentaciones. Le basta con una sonrisa para que el Martín Carpena se convierta en su mejor aliado.

Este jueves comienza una nueva aventura en el Andalucía Málaga P1. Lo hará junto a Paula Josemaría, pareja número dos del cuadro, y con un objetivo muy claro: defender el título conquistado hace un año. Aunque aquella fotografía levantando el trofeo tenía una protagonista diferente a su lado. En 2025, Bea hizo historia en casa junto a Claudia Fernández, conquistando por primera vez el torneo de su tierra en una final donde vapulearon a Martita Ortega y Tamara Icardo (6-2 y 6-1).

Claudia y Bea con el trofeo de campeonas del Málaga P1 en 2025 / Silvestre Szpylma/Premier Padel

De la lesión en 2024 al título en 2025

Pero si hay un torneo que despierta emociones especiales en Bea, también es porque aquí vivió uno de los momentos más duros de su carrera. En la edición de 2024, cuando el sueño de triunfar ante los suyos parecía más cerca que nunca, el cuerpo dijo basta. Una lesión en el pectoral la obligó a renunciar a disputar las semifinales, iniciando un largo periodo de recuperación que frenó en seco una trayectoria que apuntaba al cielo. Aquellas lágrimas, las de una jugadora incapaz de seguir compitiendo delante de su gente, siguen muy presentes en su memoria.

Por eso este regreso sabe diferente. No es solo volver a competir. Es volver a disfrutar. Volver a sentir el calor de una grada que la adoptó mucho antes de convertirse en una de las mejores jugadoras del mundo.

Marta Talaván y Jessica Castelló, primer escollo

Su estreno no será sencillo. Enfrente estarán Marta Talaván y Jessica Castelló, una pareja que acaba de unirse pero con dos jugadoras con la calidad suficiente para complicar cualquier debut. Pero la sensación es que el principal rival de Bea será la presión de querer regalar otra semana inolvidable a su gente. Una presión que, curiosamente, parece transformarse en energía cada vez que juega en casa.

Falta de regularidad

La malagueña llega, además, con ganas de recuperar la regularidad que convirtió a ella y Paula Josemaría en la pareja más en forma del circuito durante la primavera. Entre marzo y mayo enlazaron una racha espectacular de cinco títulos consecutivos: los P1 de Miami y Buenos Aires y los P2 de NewGiza, Bruselas y Asunción. Una sucesión de victorias que parecía no tener fin y que las situó como la gran amenaza para cualquier rival.

Desde junio, sin embargo, el camino ha sido algo más irregular. Alcanzaron las semifinales del Major de Italia, cayeron en cuartos en Valencia, levantaron de nuevo el trofeo en Valladolid y volvieron a firmar unas semifinales en Burdeos. Buenos resultados para casi cualquier pareja del mundo, pero que saben a poco para un dúo acostumbrado a discutir cada domingo el título.

Málaga, el escenario (casi) perfecto

Quizá por eso Málaga aparece en el calendario como el escenario perfecto para reencontrarse con su mejor versión si bien es cierto que el tipo de pista quizás no sea el ideal para la Perla y Paula, dos jugadoras agresivas que buscan el smash como mejor arma de ataque. En el Martín Carpena la pista es medio rápida y la bola no sale con facilidad.

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Pero en Málaga Bea juega con un punto más de ilusión y con ese impulso invisible que solo proporciona competir delante de la familia, los amigos y una afición que siente cada uno de sus puntos como si también fueran suyos.