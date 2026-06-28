Bea y Paula vuelven a rugir en Valladolid y meten presión a las número uno

Dicen que en el pádel un día eres invencible y al siguiente no encuentras ni la puerta de la pista. Algo de eso pasó en la Plaza Mayor de Valladolid. Veinticuatro horas después de firmar una exhibición para eliminar a Gemma Triay y Delfi Brea, Ari Sánchez y Andrea Ustero se toparon con una final completamente distinta. Mucho calor, viento traicionero, un sol que no daba tregua y, al otro lado de la red, una Bea González y una Paula Josemaría que entendieron el partido mucho antes que nadie. El resultado: 6-4 y 6-2 para las número dos, que vuelven a meter de lleno el miedo en el cuerpo a las líderes del ranking.

Era una final con muchas historias cruzadas. Ari y Paula se enfrentaban por primera vez con un título en juego desde que separaron una de las parejas más dominantes de la historia del pádel femenino. Pero la nostalgia duró lo que tardó Bea en empezar a correr de lado a lado de la pista y Paula en devolver una bola imposible. Cuando ellas encuentran ese punto de sincronía, obligan a sus rivales a jugar siempre un golpe más. Y ahí suelen ganar.

Andrea y Ari, con problemas

Las condiciones tampoco ayudaron a las catalanas. Andrea Ustero nunca terminó de sentirse cómoda. La joven barcelonesa vivió uno de esos días en los que el partido se hace cuesta arriba desde el primer intercambio. Ari intentó levantarla continuamente y desde el banquillo Ángel González no dejó de pedirle actitud. Son peajes que todavía paga una jugadora de solo 19 años, capaz de jugar como una veterana un día y de sufrir al siguiente.

Ari también estuvo lejos del nivel excelso que había mostrado en semifinales. Sin esa versión casi perfecta de la reusense, la balanza empezó a inclinarse poco a poco hacia Bea y Paula, mucho más sólidas, más pacientes y con una lectura impecable de un partido condicionado por el viento.

El primer set fue el más competido. Ari y Andrea resistieron mientras pudieron, pero el 'break' en el quinto juego dio ventaja a las pupilas de Claudio Gilardoni. No fue un parcial brillante, pero sí tremendamente inteligente. Entendieron que aquel no era un día para buscar la foto del punto, sino para sobrevivir al caos.

Dominio total de Bea y Paula

Con el marcador a favor, Bea empezó a soltarse. La malagueña volvió a transmitir esa energía contagiosa que la convierte en una de las jugadoras más especiales del circuito, mientras Paula hacía lo que mejor sabe: defender, ordenar y desesperar a quien tuviera enfrente con algún que otro remate ganador sacando a relucir su dinamita. La segunda manga ya fue un monólogo de la pareja dos, que apenas dio opciones a unas rivales cada vez más incómodas y hundidas mentalmente.

Así es el pádel. Hace solo un día parecía que Ari y Andrea habían encontrado la fórmula para discutir la hegemonía de las mejores. Veinticuatro horas después, fueron Bea y Paula quienes recordaron por qué llevan toda la temporada instaladas en la pelea por los grandes títulos. Sin duda no será una final que pase a la historia por su calidad, pero lucirá en el palmarés de dos jugadores que van directas a su objetivo de ser número uno.

Noticias relacionadas

Y es que el triunfo vale mucho más que un trofeo. Las campeonas recortan 840 puntos a Gemma Triay y Delfi Brea en la carrera por el número uno tras la derrota de las líderes en semifinales. La temporada entra en un tramo apasionante y Valladolid deja una conclusión bastante clara: aquí nadie ha dicho todavía la última palabra. Ni las número uno. Ni las número dos. Ni una pareja de futuro llamada Ari Sánchez y Andrea Ustero que, incluso en un mal día, sigue demostrando que ha llegado para quedarse.