Bea y Paula rompen la barrera: primera final y reto mayúsculo ante las número uno

¡Peligro! 'Malas' noticias para las jugadoras de Premier Padel. Paula Josemaría y Bea González están encontrando en Cancún estos automatismos trazados en el papel y que parecía que costaba más de lo previsto trasladarlos en la pista. Con ello se han plantado en su primera final desde que se unieron como pareja. Es cierto que tan solo estamos en el tercer torneo de la temporada, pero cabe recordar que en Riad, su primera competición juntas, cayeron en cuartos de final mientras que en Gijón lo hicieron en semifinales.

Todo el mundo preveía que llegaría el día en el que encontrarían la fórmula para vencer a las mejores y no parecía que ese día llegara en este P2 de Cancún. Un durísimo debut en octavos de final ante Carmen Goenaga y Bea Caldera donde firmaron una remontada épica e incluso tuvieron que salvar una bola de partido mantenía las dudas de las capacidades de esta pareja de luchar por el título en la ciudad mexicana. Por otro lado, esa batalla ganada las hizo crecer, encontrarse y sacar a relucir sus mejores prestaciones a partir de ese momento.

En cuartos de final liquidaron por la vía rápida a Alejandra Salazar y Alejandra Alonso y llegaba el momento de romper la barrera de las semifinales ante Marta Ortega y Martina Calvo, una pareja que también está buscando su feeling en la pista para atacar a las mejores parejas del mundo. Paula y Bea o la 'Perlamita' como ellas mismas se han bautizado, firmaron una sólida victoria en semifinales ante Martita y Marina a las que vencieron por 6-2 y 6-3. Con este contundente triunfo parece que las cosas se van poniendo en su sitio y la extremeña y la malagueña aspiran ya a consolidarse como grandes rivales en la lucha por el número uno.

La final más esperada

Pero deberán demostrarlo este domingo (17.00 hora local) precisamente en una final donde se medirán a las número uno Gemma Triay y Delfi Brea, defensoras del título en el P2 de Cancún. La dupla hispano-argentina llega en un estado de forma impecable. Aunque en semifinales Marina Guitart y Vero Virseda las pusieron en aprietos en el primer set que debió resolverse en al tie break, tras un desempate impecable y una segunda manga que dominaron de principio a fin, Gemma y Delfi pudieron celebrar el triunfo por 7-6 (1), 6-1 y llegan a la final sin haber cedido un solo set en todo el torneo.

De esta manera, la pareja líder del ranking buscará revalidar el título y sumar su segundo campeonato en tres torneos disputados esta temporada. Además, alcanza su séptima final consecutiva, confirmando su dominio en la élite del pádel mundial. Desde la incorporación de Seba Nerone como entrenador en el Gijón P2, la pareja permanece invicta y parece que ha encontrado un camino más consistente con el entrenador argentino.

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Será pues una final inédita donde se medirán las dos primeras cabezas de serie del torneo en busca de un título de confirmación para unas y de crecimiento para las otras.