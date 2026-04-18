Bea-Paula y ‘Chingalán’ conquistan Egipto con Ale y Paulita en modo récord

Bea González y Paula Josemaría, y Alejandro Galán y Federico Chingotto, levantaron la icónica pirámide del CIB NEWGIZA Premier Padel P2, que les proclama como campeonas y campeones de la presente edición del torneo norteafricano. Lo hicieron en dos finales vibrantes, derrotando ellas a las número 1 del mundo – Gemma Triay y Delfina Brea – y ellos a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, cabezas de serie número 2 en Egipto.

Más allá del espectáculo en pista, la jornada de finales fue una tarde histórica para el pádel mundial. Y por partida doble: gracias al NEWGIZA P2 2026, Paula Josemaría se convierte en la jugadora más laureada en la historia del Qatar Airways Premier Padel Tour con 19 títulos, uno más que sus rivales hoy, Triay y Brea. Por su lado, Ale Galán pasa a liderar en solitario el palmarés de jugadores en activo con más títulos profesionales con 56, uno más que el número 1 del mundo Agustín Tapia.

SEGUNDO CAMPEONATO PARA BEA Y PAULA

Segundo título de la temporada – y de forma consecutiva – para Bea González y Paula Josemaría, que como ya ocurriera en el Miami P1, volvieron a imponerse a Gemma Triay y Delfi Brea en una final muy ajustada y a tres sets, siguiendo además un guion similar. Esta vez fue por 6-4, 5-7, 6-4, prolongándose más allá de las 3 horas. Con esta victoria, las número 2 decantan la balanza de enfrentamientos directos en 2-1 a su favor, en lo que empieza a vislumbrarse como el nuevo “clásico” del pádel femenino.

Bea y Paula entraron mejor a la final, mostrándose más acertadas que sus rivales, que acumularon demasiados errores no forzados, hecho que las castigó a caer en el primer set. Bea y Paula también volvieron mejor tras el paso por banquillos, pero las número 1 son mucho número 1 y lograron remontar para llevarse el segundo set. El tercero y definitivo fue una montaña rusa física y emocional, en la que hubo hasta siete roturas de servicio, y varios juegos decidiéndose en el Start Point. Con una Paula muy sólida y una Bea con puntos estelares, las españolas consiguieron romper en el 5-4 y acabar alzando el título.

En sus declaraciones post-partido, Paula Josemaría definía así la final: “Ha sido una batalla física y mentalmente muy dura, donde creo que hemos jugado un partido muy completo. Hubo una gran sucesión de breaks, fue muy intenso, pero somos unas luchadoras, tengo a mi lado una auténtica gladiadora (Bea) y nunca dejamos de creer hasta conseguir la victoria”.

ALE Y CHINGO REPITEN EN EGIPTO Y SE PONEN LÍDERES DE LA RACE

Los primeros cabezas de serie, Ale Galán y Fede Chingotto, cumplieron con su objetivo en NEWGIZA, logrando retener el título y ganarlo por segunda vez consecutiva. Fue en una final dispar, donde se vivió un primer set altamente igualado, con un nivel digno del mejor pádel del mundo por parte de los cuatro jugadores, y un segundo en el que Ale y Chingo fueron implacables (6-4, 6-1).

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Con esta victoria, Ale y Chingo suman su tercer título de la temporada, el segundo consecutivo tras Miami, que les sitúa por primera vez como líderes en la Race. El número 1 del mundo aún está lejos, pero el liderazgo de la Race, aunque por ahora sea más bien simbólico al estar tan solo en el quinto torneo del año, seguro que será una gran inyección de moral para encarar los próximos torneos y su mano a mano de época con Arturo Coello y Agustín Tapia.